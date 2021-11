8 hyvää viinivalintaa – myös edullisia löytöjä: ”Alle kympin viiniksi tätä ei tunnista kukaan”

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Viinintäyteinen pikkujoulukausi on täydessä vauhdissa.

Pikkuhiljaa virittäydytään kohti joulua, mutta arkeakin vielä eletään.

Signaali: Jos merelle tai rannalle tekee yhä mieli, sitä voi mielikuvitella ihastelemalla Pfalzin 2020 Hanko Weissburgunderin (10,97 € / 89 p.) lempeää persikkaisuutta.

Hienoon etikettiin on kirjoitettu kesäkaupungin nimi vesillä käytettävillä viestilipuilla.

Snobia koetellaan: Kalifornialainen Barefoot Buttery Chardonnay (9,98 € / 88 p.) nousee esiin sarjassamme sokkoviiniä viinihienostelijalle. Jos ruokana on lohta kermakastikkeessa, alle kympin viiniksi tätä ei tunnista kukaan.

Voi, toffee ja vanilja ovat tasapainossa.

Pikkuveli: Borsarin amarone räjähti tajuntaamme viime keväänä. Nyt Borsarin Ripasso Valpolicellan (10,99 € / 90) lihaliemimäinen umami ja rypäleenkuorimainen rapeus saavuttavat saman laadun henkeäsalpaavalla hinnalla.

Maiju jatkaa: Chilen Elquin 2018 Mayu Reserva Malbec (14,49 € / 90 p.) tuoksuu tapansa mukaan napakan lihaiselta ja savuiselta. Maku on täyteläinen, kypsän tanniininen ja pippurisen kirsikkainen.

Ei mehuviiniä: Huonot sääolosuhteet johtivat siihen, ettei Alko saanut yhtään tarjousta uuden sadon Beaujolais Nouveausta. Eipä paljon haittaa. Varsinkin kun kuulin, että jouluaterian viineinä ylittämättöminä pitämäni cru beaujolais’t tulevat voimalla loppuvuodesta. Sitä odotellessa varataan pukinpakettiin 2017 Bouchard Monthélie (27,89 € / 92 p.). Kireä punaherukkaisuus, lehtimäisyys ja kirsikkaisuus ohjaavat tämän jouluaterialle.

Pakettiin: Viinilahjan paras puoli on, ettei tarvitse olla kallista, jos se on laadukasta. 2017 7 Colores Gran Reserva Carmenère (14,98 € / 90 p.) tuo valoa pimeyteen Maulen laaksosta. Marjapölymäinen ja metsämarjainen tyyli on ankara, joten sitä voisi kypsyttää hieman.

Mutta voi lahja olla kalliimpikin. Suosikkeihini kuuluvan tuottajan 2014 La Rioja Alta Viña Arana Gran Reserva (38,90 € / 92 p.) viekoittelee hienostuneisuudellaan. Tanniinit ja kuivatut hedelmät maistuvat karitsankareen kanssa.

Viikon viini

2017 Rocca Alata Amarone della Valpolicella (24,99 €/93 pistettä)

Erehdyin aikoinaan kuvamaan legendaarisen Riff Raff -yhtyeen esikoisalbumia siten, etten ole lainkaan lajityypin ystävä, mutta tämä on kyllä erinomaista musiikkia. Hevikeisarit ottivat nokkiin, ja minä meinasin saada.

” Loistavan tästä viinistä tekee sen modernius: ei liikaa alkoholia, makeutta tai raskautta.

Kun kehun amaronea, sama juttu tulee aina mieleeni. Loistavan tästä viinistä tekee sen modernius: ei liikaa alkoholia, makeutta tai raskautta. Rautamainen tuoksu ja tiukkasyinen mustikkaisuus vievät tämän riistaviiniksi. Amaronehan ei mikään ruokaviini perinteisesti olekaan. Mutta lahjaviininä se lienee halutuin.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko