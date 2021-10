8 samppanjaa 49 eurosta satojen eurojen pulloihin: asiantuntija arvioi maut – yksi on ”yllättäjä”

Toteutetaan aivan omat samppanjamessut.

Kun ei taaskaan järjestetä messuja, miten maistetaan huippuviinejä?

Kerätään yhteen puoli tusinaa harrastajaa. Näin ei edes satojen eurojen samppanja kirpaise.

Lahja: Moët et Chandon Impérial Champagne Brut (49,89 € / 90 p.) kertoo sekunnin murto-osassa, että samppanjaahan tässä paketissa on. Mainio ja helppo joululahja juuri siksi. Laatukin on jälleen kiitettävä, tuoksu sopivan mineraalinen ja jälkimaku kermainen.

Paras koskaan: 2008 Veuve Clicquot Ponsardin Brut (81,89 € / 92 p.) on paras keltaetikettinen, jonka olen maistanut jaloine hiivamaisuuksineen, suolaisine mineraaleineen, kylmine kahveineen, kermoineen ja sitruunoineen.

Helpoin: 2013 Moët & Chandon Grand Vintage Brut (74,91 € / 91 p.) on enemmän ensikertalaisen mieleen suoraviivaisuudessaan ja hennossa kivennäismäisyydessään.

Uutta ajattelua: Louis Roederer Collection 242 (57,99 € / 91 p.) pyrkii siihen, että myös vuosikerraton peruslaatu voi ilmentää satokauden piirteitä. Valkoluumu ja sitruunanlehti johtavat mainioon tasapainoon. Chardonnay-vuosi 2017 dominoi.

Kaunein: Lasimestari Émile Gallén suunnittelmat emaloidut jugend-kukat kohahduttavat aina. Hunajameloninen ja greippinen 2013 Perrier-Jouët Belle Epoque Brut (149,98 € / 94 p.) maksaa prestiisilaaduksi maltillisesti.

Ikuisesti tärkein: Krug Grande Cuvée 169ème Édition Brutin (202,91 € / 96 p.) uusi numerointi on tervetullut. Minunkin kylmiössäni on muutama Krug, jonka iästä ei ole mitään tietoa. Nyt tämä on jalointa simaa viikingeille: vaaleaa luumua, jopa rusinaa ja fariinisokeria. Kuiva, hyvin hapokas ja äärimmäisen mineraalinen maku antaa huikean tasapainon.

Hurja: 2006 Dom Pérignon Rosé Vintage Brut (373,89 € / 97 p.) yhdistää mesimarjan tiukkaan mineraalisuuteen, jonka kihelmöinti jatkuu pitkään.

Yllättäjä: Boizel Réserve Champagne Brutin (49,98 € / 91 p.) tuoksun teräksisen punainen marja ja maun kehittynyt vadelma, karpalo ja toffee jatkavat kermaiseen jälkimakuun. Täyteläistä Pinot Noir -tyyliä edullisimmillaan.

Viikon viini

2018 Robert Mondavi Bourbon Barrel-Aged Cabernet Sauvignon (10,99 € ½ pll/90 pistettä

Milloin jokin on liikaa, ja toinen taas on juuri sopiva? Pohdintaa riittää siitä, milloin punaviini on liian makeaa ja liian tammista. Kalifornialainen esimerkki tuoksuu makean vaniljaiselta ja tuhdisti paahdetulta bourbonviskin tammelta. Maku on perin hapokas ja tiukan tanniininen. Täyteläinen hedelmä pilkahtelee kuitenkin alta jatkossa. Jäännössokeria on 5 g/l. Pannaanpa sitten syksyn viimeinen barbeque-ilta käyntiin. Hickory-valelua ei tarvitse säästellä.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko