Hyvä kympin punkku ja kaksi loistavaa hanaviiniä – asiantuntija suosittelee

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Kun syksy saa, on turha katsoa lämpömittaria. Se, ettei sada tai tuule, on tärkeintä. Villasukat ja punaviini antavat tarvittavan lämmön.

Pizza-kebab ja kympin viini: Astuinpa kerran likaisissa patikointikamppeissa noutamaan isoa sushi-tilausta. Töölön legenda, iäkäs japanilainen, huusi jo ovella: ”Ei pizza-kebab”. Mestarin poika katsoi kauhuissaan vieressä. Kebabliha on mielestäni pizzassa kauhistus, mutta kun 2018 Fontella Chiantin (10,99 € /89 p.) viilentää, voisin ehkä antaa ananaksenkin anteeksi. Kuivattua hedelmää, punaherukkaa ja kirsikkaa, niistä on chianti tehty. Italialaiset eivät tosin ymmärrä, jos pizzan kanssa nauttii muuta kuin olutta. Hölmöt.

Riistalinnut: Syksyn riistaa maistetaan nyt monessa kodissa. Viinin pitää olla laadukasta, ja silloin se on kallista. Aconcaguan 2020 MG By Montgras Pinot Noir (9,48 € /89 p.) on poikkeus. Tuoksu on hillomainen, vadelmainen ja kirsikkainen, maku keskitäyteläinen, hapokas, lihapintainen ja kirsikkainen.

Colchaguan 2018 Humo Blanco Grand Cuvée Pinot Noir Organic (17,98 € / 91 p.) on pähkinäisempi, jopa oliivimainen. Vadelma ja kirsikkaa tasapainottavat.

Hurjin: Jos punainen liha maistuu, ei liene 2018 Brumont La Gascogne Merlot Tannatin (12,98 € / 91 p.) voittanutta. Se antaa tapansa mukaan mustaherukkaa ja nahkaa. Se ei juuri jää kuulun Château Montusin tasosta.

Hanaa ja musiikkia: Jos löytyy bäggäri, joka tuoksuu kivennäisaineilta, se on tapaus. Pasqua Mucchietto Vino Rosso Italiano Organic (39,90 € 3 l / 89 p.) tarjoaa myös kukkeutta, metsämarjaa ja kirsikkaa, tavallista ja hapanta.

Venetolainen käy yleisviiniksi chileläisen U by Undurraga Cabernet Sauvignon Merlot Syrahin (29,98 € 3 l / 88 p.) tapaan. Jälkimmäinen pitää myös mausteisesta ruoasta, ja sopii nimensä ansiosta turkulaisten underground-konkareiden illanviettoihin. Laatikon kyljessä lukee ”All about U”, joten myös kymmentä vuotta nuoremmat punkkarit pitävät ja panevat soimaan brittien oman Hanoi Rocksin, Tylan vetämän Dogs d’Amourin, samanimisen biisin.

Viikon viini

Alice Bardot Cuvée Belle Noire Champagne Brut (26,98 €/90 pistettä)

Pinot Meunier -lajikkeelle rakentuvat samppanjat olivat pitkään huonossa huudossa. Mutta niin vain monopoli-Euroopan ulkopuolella markettisamppanjoiksi haukutut sekoitukset ovat parantaneet tasoaan. Bardot tarjoaa elegantin tuoksun, jossa on hentoa paahtoleipää, raikasta kiinankaalta, vesimelonia ja hunajaa. Hapokkaan kuiva makukin miellyttää sopiva hennolla aprikoosillaan.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko

Lue lisää: ”Kyykkyviineistä” löytyy nyt laatua: nämä ovat parhaat edulliset viinit

Lue lisää: 11 hyvää viiniä – edullisista pikku­pulloista löytyy loistavia valintoja

Lue lisää: 8 viiniä, joissa on hyvä hinta-laatusuhde – listalla on myös ”paras hanaviini”

Lue lisää: Tässä ovat vuoden 3 parasta punaviiniä – voittaja yllätti tuomariston