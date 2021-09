Asiantuntija vinkkaa 9 hyvää punaviiniä – kympin pullo on löytö

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Kun yleinen laatu on korkealla, persoonallisimmat punaviinit erottuvat.

Etelä-Afrikka: 2018 Mountain View Mourvedre (13,49 € / 91 p.) ei kärsi poltetun maan aromista, vaan vetoaa metsämarjojen, havujen ja villiyrttien ystävään. Syksy saa, ja pataruoat hautuvat.

Argentiina: Valle de Uco on maan maineikkain laakso. 2019 Septima Tierra Los Chacayes Malbec (14,95 € / 90 p.) tekee sille kunniaa marjankuorimaisuudellaan ja hillityllä luumullaan. Tässä on elegantti pihviviini.

Espanja: 2016 Condado de Haza Crianza (19,95 € / 92 p.) tulee Ribera del Duerosta. Ylikypsä karhunmarja ja mattamainen karpalo ihastuttavat. Scarface-elokuvastakin voi nauttiessa keskustella, sillä siinähän mainitaan haza, sika, joka ahmii liikaa. Syksyn riista maistuu.

Chile: John Boormanin Zardoz puolestaan tunnustetaan parhaimpien tieteiselokuvien joukkoon. 2016 Zardoz (24,71 € / 90 p.) tuoksuu juureksille ja maistuu silkkiselle.

Kympin löytö: 2019 Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon Reserva (10,59 € / 89 p.) ei kuulu itsestäänselvästi tälle listalle. Mutta käytännössä kuuluu, sillä harva edullinen viini tarjoaa näin mineraalisen maun. Tartar-pihvin viinejä molemmat.

Unkari: Politiikka sikseen, mutta viinimaana Unkari pärjää. 2019 Pálinkás Pince Szekszárdi Kadarka (15,98 € / 90 p.) tuoksuu hienostuneen kukkealle, kun maku taas on kireä ja punaherukkainen. Tyyli menee vaativan ja harrastuneen makuun.

Libanon: Musarin viinit ovat ehkäpä kaikkein erikoisimpia. Hapettunut tyyli vaatii taitoa ja olosuhteita. Nuorten köynnösten viini 2018 Chateau Musar Jeune (18,48 € / 90 p.) on perus-Musaria hillitympi, mutta tyyli on silti persoonallinen. Tämä on kuin kuivaa portviiniä. Eteläisen Välimeren ruoka, vaikkapa kasvis-tagine maistuisi.

Italia: Piemonten barberat ovat nykyään oivia valintoja, 2017 Cossetti La Vigna Vecchia Barbera d’Asti Superiore (18,19 € / 90 p.) ilman muuta. Parkkinahkainen, yrttinen ja kirsikkainen sopii sorsapaistin kumppaniksi, eikä barolon tai barbarescon hintaa tarvitse maksaa.

2017 Tommasi Amarone della Valpolicella Classico (39,98 €/93 pistettä)

Suomalaiset ovat nykyisin valittu amarone-kansa.. Venetolaiset ihmettelevä yhä, että ”satunnaisten hetkien mietiskelyviinistä” tuli näin suosittua maassa, joka suosi kympin viinejä. Makea hedelmä ja runsas alkoholi vetoavat. Mutta poikkeuksia ovat elegantit lajinsa edustajat. Tommasi on nyt tehnyt parhaan amaronensa. Hienostuneesti savulihainen tuoksu johtaa täyteläiseen, hapokkaaseen ja kirsikkaiseen makuun.

Viettelevintä tässä on marjankuorimainen suutuntuma. Amarone ei ole varsinainen ruokajuoma, mutta kyllä se maistuu antipastin, salamin ja parmesaanin kera.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko

