Viiniasiantuntija Pekka Suorsa vertailee pienempien viinipullojen antia. Puolikas viinipullo riittää kahdelle.

Se on puolet terveellisempi! Perhe muuttuu setä- ja tätiyksiköksi. Kauppakassi kevenee. Miksei sama koskisi viiniä, eikä vain terveysterroristin päiväunissa?

Portugali: LAB Vinho Verden (5,49 € / 88 pistettä) hennosti piikivimäinen, raikas tuoksu ja kuiva, hyvin hapokas sekä rapean sitruunainen maku peittävät jäännössokerin tehokkaasti (7 g/l.). Tämä sopii kepeille salaattiruoille.

Burgundi: Punalihainen kala pitää 2019 Louis Latour Bourgogne Chardonnayn (10 € / 90 p.) kepeästä hunajaisuudesta ja sopivasti tammisuudesta, joka yhdistyy hentoon mineraalisuuteen.

Alsace: Persikkainen ja sitruunainen 2018 Hugel Riesling (11,70 € / 89 p.) ja leveä sekä suolainen 2020 Signature de Colmar Pinot Blanc (7,99 € / 89 p.) sopivat talven mateelle, mutta käyvät toki nyt myös Homburgin hauelle.

Kalifornia: Syksy saa ja mausteinen kasvisvokki alkaa siintää mielessä. Tippa tai kaksi Tabasco Scorpionia sekaan ja omenaan. Yrtteihin ja sitruunaruohoon luottava 2020 Kungfu Girl Riesling (9,98 € / 89 p.) kestää paahteen.

Toscana: On punaviinien vuoro: nyt paistetaan vasikanmaksaa. 2019 Volpaia Chianti Classico (11,95 € / 90 p.) vaihtaa piikkilankamaisuutensa kuin lennosta kypsäksi kirsikaksi. Jätä klassinen lisäke, makeaksi pehmitetty sipuli, lautaselta viinin kireyden vuoksi.

Veneto: On myös pastan paikka. 2020 Pasqua Villa Borghetti Valpolicella Classico (7,80 € / 89 p.) tuoksuu punaherukoilta. Keskitäyteläinen, hapokas ja rapean karpaloinen maku on intensiivinen.

2020 Speri Valpolicella Classico (8,99 € / 89 p.) on edellistä selkeämmin lihapastojen kumppani sellerin ja lihakeiton aromeineen.

Rhône: 2019 Ogier Gentilhomme (5,99 € / 88 p.) tuoksuu savulle ja viikunalle. Savulihamainen ja kirsikkainen maku vie tämän roosalle naudanpaistille.

Satsaaja valitsee 2012 Château Montusin (17,99 € / 92 p.) ja saa iloita ihastuttavan villistä, metsämäisestä tyylistä.

Viikon viini

2020 Zenato Lugana San Benedetto (14,89 €, 90 pistettä)

Joskus pelkkä nimi tekee vaikutuksen: Tämä on hyvää, tätä kannattaa kokeilla. Lugana on yksi sellainen. Garda-järven kävijöille tuttu, Trebbiano-lajikkeesta tehty valkoviini on hyötynyt siitä, ettei Suomeen ole kokemukseni mukaan koskaan ole tuotu huonoa tyylinsä edustajaa.

Tuoksu on tapansa mukaan kukkea ja hennosti hunajainen, viogniermainen. Kuiva, hapokas ja napakka keskimaku johtaa tasapainoiseen, silti kovahkon hunajameloniseen jälkimakuun. Zenaton viini on loistava kumppani savukalalle.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko