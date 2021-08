Alkoholittomat viinit vertailussa: 9 hyvää löytöä, joiden hinnat eivät päätä huimaa

Viini maistuu, mutta maksa nipistelee vastaan. Alkoholiton viini eli limuviini helpottaa oloa.

Koronavuosina liikutaan paljon autolla, eikä hektisessä työelämässä alkoholi sovi arkeen. Alkoholittomien rypälemehusta tehtyjen limuviinien myynti kasvaakin kohisten.

Kaikkein suurin syy löytyy tarjolla olevien viinien laadussa. Tuskinpa minkään elintarvikkeen laatu on noussut näin selvästi vuosien varrella.

Tuotantotekniikka on kehittynyt valtavasti. Toki rypälemehu, jota käytetään, ei voi olla parasta mahdollista. Mutta hyvää bulkkilaatua virtaa Euroopankin viinimeressä.

Miksi sana limu? Siksi, että juomat maistuvat yhtä paljon makealta limonadilta kuin viiniltä.

Jos kokeilet, kokeile kuohuviinejä. Ne pärjäsivät paremmin kuin puna- ja valkoviinit. Yleinen taso ei ole yhtä korkea kuin alkoholittomissa oluissa.

Alkoholittomat viinit vertailussa

Codorníu Zero Alcohol Free (9,89 € Alko / 86 pistettä)

Vaaleankeltainen. Pirteän päärynämäinen tuoksu. Puolimakea, napakan hapokas, aprikoosinen ja leppeän päärynämäinen maku. Odotin entisaikojen cavamaista maantuoksua, mutta ei, tämä on perin puhdas ja raikas tuote samaan tapaan kuin isojen espanjalaisten kuohuviinituottajien viinitkin nykyään ovat.

Freixenet Alcohol Free Sparkling ( 2,95 € / 0,2 l Alko / 86 pistettä)

Provencenpunainen, hyvin vaalea. Tuoksu tuo mieleen vanhan ajan valkoviinin, joka tuoksuu punaisille metsämarjoille. Aavistus havuisuutta lisää miellyttävyyttä. Puolikuiva, selkeän hapokas ja sitruunainen maku. Tämä pärjäisi oikeidenkin viinien sarjassa, mikä on saavutus rypälemehutiivisteestä tuotetulle juomalle. Luulenpa, että sokkona maistettuna tätä voisi pitää, ei tosin cava-kuohuviininä, vaan hyvänä saksalaisena valkoviininä.

Campo Viejo 0 % Sparkling (Ruokakaupat / 85 pistettä)

Vaaleankeltainen. Tämä kuohuu selvästi, toisin kuin kilpailijansa. Päärynäsiiderimäinen tuoksu on puhdas, mutta ei juuri viinillinen. Puolikuiva, hyvin hapokas ja jopa kireähkön sitruunainen maku. Jälkimaku jatkuu yllättävän pitkään. Sokeria on 40 g/l.

Colonnara Icemary Organic Sparkling (9,59 € / 84 pistettä)

Väritön. Persoonallinen tuoksu on juuresmainen. Se jakanee mieliä. Makea, hapokas ja mehutiivisemäinen maku. Jälkimaku on persikkainen. Sokeria on peräti 130 g/l. Tulee Italiasta.

Törley Alkoholmentes Doux Édes (6,39 € K-kaupoissa / 84 pistettä)

Vaaleankeltainen. Valkeaa luumua, savua ja valkoherukkaa tuoksussa. Puolimakea, mutta tämä tuntuu suussa kuivalta. Miellyttävää simamaisuutta, mutta se ei mene aivan rusinaan asti. Kuplia ei ole kuin muutama, joten unkarilainen käy hyvin valkoviinin asemasta. Tyyli on myös viinillisempi kuin monilla kilpailijoilla. Vastapainona on sitten tietty vanhanaikaisuus, joten menisikö tämä varttuneiden nostalgiailtaan?

Blue Nun Silver (7,98 € elokuussa Alko ja ruokakaupat / 85 pistettä)

Vaaleankeltainen, vihertävä. Kaikista maistetuista kaunein ja viinillisin ulkomuoto. Tuoksukin on viinimäinen, rypälekuorimainen ja hieman paahtunut. Maku on makea, hyvähappoinen, meloninen ja ylikypsän omenainen. Miellyttävä suutuntuma.

2020 Torres Natureo Muscat (7,68 € / ½ pll Alko / 86 pistettä)

Vaaleankeltainen. Natureosta alkoi jo vuosia sitten alkoholittomien viinien nousu, ja tähän yhä kilpailijoita verrataan. Tuoksusta voi havaita lajikkeen mausteisuutta, mutta enemmän jopa selleriä. Maku on puolikuiva, hapokas ja miellyttävän minttuinen. Sokeria on 40 g/l. Edelleen paras kuplaton.

Gracioso Hugo Alkoholfrei (4,44 € Alko / 85 pistettä)

Vaaleankeltainen. Tuoksu muistuttaa erehdyttävästi kaikille italalialaisten gelato-jäätelökioskien limonea. Puolimakea, pehmeän hapokas maku korostaa päärynää. Sokeria on 75 g/l.

Lindeman's Alcohol Free Cabernet Sauvignon (7,68 € / 82 pistettä)

Punainen. Tuhdin animaali ja paahtunut tuoksu. Täyteläinen, hapokas ja mustaherukkainen maku on aromia laadukkaampi. Sokeria löytyy 35 g/l.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko

Miten se tapahtuu?

Alkoholitonta viiniä tai olutta tehdessä juomasta halutaan poistaa alkoholi, mutta säilyttää mahdollisimman hyvin kaikki muut aromiin ja makuun vaikuttavat aineet. Lopputulokseen voidaan päästä erilaisin tekniikoin.

Hyrrähaihduttimella eri aineet erotellaan niiden haihtuvuuden mukaan. Alkoholia (tässä tapauksessa etanoli) helpommin höyrystyvät aineet haihdutetaan ensin ja kerätään talteen alipaineella toimivassa, hyrrämäisesti pyörivässä laitteessa. Alkoholi haihdutetaan samalla laitteella, mutta aiempaa korkeammassa lämpötilassa, jonka jälkeen alkoholittomaan jäännökseen sekoitetaan ensimmäisenä erotellut helposti haituvat aineet. Tuloksena on juoma, joka on säilyttänyt aromi- ja makuaineensa, mutta ilman etanolia.

Vakuumitislaus perustuu samalla tavalla eri aineiden erilaiseen höyrystymiseen. Alipaineella etanoli saadaan haihtumaan alemmassa lämpötilassa, jolloin juoma ei muutu korkean lämpötilan seurauksena, mutta etanoli saadaan poistettua.

Käänteisosmoosissa alkoholi erotellaan paineen avulla muusta juomasta puoliläpäisevän kalvon läpi. Pienet aineet, kuten etanoli ja vesi läpäisevät kalvon, mutta esimerkiksi väri-, maku- ja aromiaineet eivät. Lopputuloksena kalvon toisella puolella on konsentroitunut alkuperäinen juoma ilman alkoholia ja vettä, jota laimentamalla saadaan aikaiseksi alkuperäistä vastaava lopputuote.