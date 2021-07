”Kyykkyviineistä” löytyy nyt laatua: nämä ovat parhaat edulliset viinit

Poikkeusoloissa edullinen viini on parempaa kuin koskaan.

Korona sotki viinien globaalia kysyntää, joten monopolimaihin virtaavat perinteiset merkit ovat nyt harvinaisen laadukkaita. Ihan kuin keskihintaluokan laatu olisi ainakin osin valunut edullisiin pullotteisiin.

Rioja: 2018 Federico Paternina Banda Azul Crianza (12,45 € / 90 p.) tuoksuu havuilta ja metsämarjoilta. Tammi maustaa sopivan kuivana. Keskitäyteläinen, hapokas, punaherukkainen ja kuivahkoa tamminen maku ei kuivahda jatkossa. Tasapainon tuo miellyttävä maitosuklaa. Mukava nähdä tätä vanhaa suosikkiani, vaikka Paterninan omistus on vaihtunut aikojen saatossa. Sininauhaista viiniä nautti jo Ernest Hemingway aikoinaan.

Tämä on hyvä yleisviini liharuoille, mutta toimii myös runsaiden kasvispatojen kanssa. Tämä meni jopa meksikolaisen papupadan kanssa.

Sisilia: Pastat alkavat taas maistua kokokesän grillaamisen jälkeen. 2020 Lamura Nero d'Avola Organic (10,99 € / 88 p.) tuoksuu metsäyrteille ja maistuu kireälle punaherukalle.

Veneto: Viilennä vadelmainen ja kirsikkainen 2020 Pasqua Villa Borghetti Bardolino Classico (9,98 € / 89 p.), niin saat optimiviinin pizzalle. Eikä täytteen tarvitse olla aina makkaraa, vaan katkaravut, simpukat, artisokansydämet ja herkkusienet käyvät yhtä kaikki.

Capresesalaatille menee puolestaan 2020 Zenato Rosé San Benedetto (12,48 € / 90 p.). Nuori vadelma, veriappelsiini, kirsikka ja pippuria yhdistyvät tasapainoisesti.

Chile: Lämminhenkinen, lihaliemimäinen tuoksu virittää pian tummeneviin iltoihin. 2019 Aresti Estate Selection Cabernet Sauvignon (8,49 € / 88 p.) luottaa lihaisaan makuun, joten pihviviinihän tämä on. Kuten seuraavakin.

Douro: Alueen viinit ovat yleensä tyyriitä. 2019 Xisto Preto Reserva (9,95 € / 90 p.) onkin aikamoinen poikkeustapaus. Se tuoksuu ylikypsän mustaherukkaiselta, metsämustikkaiselta ja aavistuksen tammiselta. Täyteläinen, hapokas, mehukkaan mustakirsikkainen ja tummaluumuinen maku viittaa edellistä vuosikertaa modernimpaan tyyliin. Nimi tarkoittaa mustaa liuskekiveä.

Viikon viini

2020 Pianerosse Bianco della Campania (11,49 € /90 pistettä)

Viini on parhaimmillaan, kun se yhdistää muistoja. Napolin yläpuolisten rinteiden viinit tuovat mieleen Mika Waltarin Turms kuolemattoman matkat, vierailun Pompeijin salaisella viinitarhalla ja upean mustekala-aterian Napolinlahdella. Vulkaanisten rinteiden antina ovat usein persoonalliset aromit. Pianerossessa siitä huolehtii hienostunut juuresmaisuus. Maku on kuiva, hapokas ja mineraalisen jäntevä. Jäännössokeria on 6 g/l, joten kala- tai kasvisaterialle kannattaa pyörittää reilu annos pippuria.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko