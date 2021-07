Raikkaat viinit kesäruoille – viiniasiantuntijan vinkit: ”Parhaita, joita olen maistanut”

Grillipihti alkaa painaa lomalaisen kädessä, joten ruokavalio muuttuu yksinkertaisemmaksi ja viini raikkaammaksi.

Nämä raikkaat viinit yhdistyvät kesäisten ja rentojen ruokalajien kyytipojaksi.

Äyriäissalaatti: Espanjalainen 2019 Celler Credo And the winner is (11,85 € / 92 p.) on parhaita alkuviinejä, joita olen maistanut. Palsternakka, inkivääri ja ananas tuntuvat kielellä hieman makeilta, mutta jäännössokeria on kuitenkin vain 1 g/l. Viimeinen suutuntuma on puolestaan mineraalinen ja jopa aavistuksen piparjuurimainen.

Sienimuhennos ja siiklit: Jos keväällä on kerännyt korvasieniä pakkaseen, niin nyt on niiden aika. 2018 Gisselbrecht Riesling Grand Cru Muenchberg (19,99 € / 93 p.) on puolestaan parempaa kuin koskaan. Kevätketo, öljy ja omena tasapainottuvat kivennäisaineilla.

Halstrattu ahven: Maailman helpoin ruoka, kun ei turhaan suomusta saati fileoi. Kala saa hautua panssarinsa alla. Uuniomenainen, yrttinen ja päärynämäinen 2018 Arthur Metz Riesling Grand Cru Altenberg de Bergbieten (18,48 € / 92 p.) Alsacesta tai Friulin samaan aikaan raikas ja uutettu 2020 Collavini Villa Canlungo Pinot Grigio (13,99 € / 90 p.) toimivat, vaikka tyyli poikkeavat.

Hampurilainen: Siirrytään punaviineihin. No, pikaruoka on itse tehtynä kaikkein aikaa vievin moninaisine siivuttamisineen. Hyvä puoli on se, että pihvi voi olla myös kalaa tai kasvista. Lisukkeet joka tapauksessa dominoivat. La Manchan 2020 Aires Del Sur Barrel Aged Organicin (9,98 € / 89 p.) eläväinen, parfyyminen ja kukkea tyyli sopii majoneesillekin.

Kanansiivet: Siipikarja kaipaa edullista, mutta laadukasta pinotnoiria. Australialainen 2020 Jacob’s Creek Pinot Noir (11,39 € / 88 p.) on sellainen. Lihaliemimäisyys, kypsä hedelmä ja pähkinäisyys sointuvat hyvin myös mausteisiin.

Flank steak: Kolmen minuutin grillauksen jälkeen ohueksi siivutettu herkku maistuu Riojan klassikon 2016 Marqués de Riscal Reservan (19,99 € / 91 p.) kanssa. Kypsä karpalo, lihaliemi, tammi ja hapankirsikka luovat elegantin yhtälön.

Viikon viini

2015 Borgo Salcetino Rossole

13,98 €

90 pistettä

Klassisilla viinialueilla viihtyvä harrastaja odottaa vesi kielellä, kun erikoiset kelit ovat luoneet poikkeuksellisen vuosikerran. Sateisen syksyn jälkeen huippupalstojen mehut voidaan siirtää edullisen etiketin taakse. Helpompaa toki on odottaa huippuvuotta, jolloin kaikki viinit loistavat hintaluokasta riippumatta. Sellainen on nyt tämä chianti. Miellyttävän kirsikkainen ja metsämansikkainen tuoksu sekä keskitäyteläinen, hapokas ja rapean kirsikkainen maku todistavat mahtavasta ostoksesta huippuvuodelta. Kasvisruoat ja vaaleat lihat sopivat.