Pirkka Rosé, paras tonkkaviini, upea hinta-laatusuhde ja muut viiniasiantuntijan parhaat tärpit juhannusjuomiin

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Juhannuksena valitaan pöytään parasta.

Aperitiivi: Yleensä nautin gazpacho-keiton kanssa fino-sherryä. Myös cariñenalainen valkoviini 2020 Care Blanco Sobre Lias (8,78 € / 88 p.) toimii kukkeutensa ja tuoreminttujensa ansiosta.

Vaalealle parsalle: 2020 Manon (8,99 € ½ pll / 91p.) elelee kauneimmassa näkemässäni Provencen roseepullossa. Oliivipuun koristama design-pullo ei ole silkkoa sisältä.

Tyylikkään villivadelmainen ja mineraalinen alku saa vastapainoa jälkimaun kuivatusta vadelmasta. Jos on pahat mielessä piknikillä, niin nosta tämä esiin kylmentimestä. Manon tarkoittaa tyttöä Provencessa.

Äyriäisille: 2016 Montes Alpha Special Cuvée Sauvignon Blanc (18,90 € / 93 p.) on jo huikea ostos harvoin kypsennystä kestävien sauvignonien sarjassa. Kevätsipulin pehmeä sisus, auringon lämmittämä ruoho ja nokkosenlehdet tulevat mieleen.

Pizzalle: 500-asteeseen yltävä pizzauuni tuntuu hohkaavan joka saaressa ja notkelmassa, joten 2018 Roncalla Chianti (6,90 € ½ pll / 89 p.) on tarpeen. Chiantin hengessä ja ytimessä mennään: viheryrttejä ja kireähköä punaherukkaa.

Punaiselle lihalle: Toscanalaisen 2019 Canneto Rosso di Montalcinon

(17,98 € / 91p.) lyijyisyys ja kuivattua mesimarjaa tapaileva tyyli käy marmoroidulle pihville.

2018 Navarro Correas Reserve Cabernet Sauvignon (16,68 € / 91p.) tarjoaa Argentiinan parasta hinta-laatusuhdetta. Aromi antaa eleganttia lyijyä ja mineraalisuutta. Täyteläinen, hapokas ja silkkisen mustaherukkainen maku päästää tanniinit rappaamaan viipeellä.

Hanassa: 2020 Geil Riesling Trocken (38,89 € 3 l / 90 p.) on paras hanaviini kesäkuussa 2021. Ylikypsä päärynä ja kypsä omena tuoksuvat. Vesi herahtaa huulille. Maku on puolikuiva, jäntevän hapokas ja tiukkasyisen yrttinen. Suututuntuma on eläväinen, minttuinen ja aavistuksen mineraalinen. Hampurilaisfanaatikolle käy australialainen Naughty Brgr Red Wine (32,99 € 2,25 l / 88 p.) karhunvatukoineen ja luumuineen. Niiden makeus tasoittuu hennolla pippurilla. Molemmat ovat omiaan myös kasvisruoille täyteläisyytensä ja pehmeytensä ansiosta.

Viikon viini

2020 Pirkka Rosé

15 €

90 pistettä

Boutinot’n tuottama pirkkarosee tuoksuu vesimelonille ja raparperille. Rutikuiva, hapokas, lempeän vadelmainen ja kermainen maku tuo mieleen roseesamppanjan. Roseeviinien intohimoinen harrastus ja tarjonnan korkea taso leikkaavat nyt toisiaan niin voimakkaasti, että olen alkanut verrata parhaita jo samppanjoihin. Hieman samaan tapaan kuin aikoinaan selvisi, että kalliskin samppanja on yleensä paljon edullisempi kuin kuuluisimmat valkoiset burgundit. Se, ettei Kesko valinnut keilanmuotoista perinteistä provencelaista pulloa, on ainoa harmi.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko