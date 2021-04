8 täydellistä viiniä karitsalle – lihapullillekin löytyy sopiva pullo

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Pääsiäinen kuuluu suomalaisen ruokavuoden kohokohtiin.

Punaviini poimitaan hyllyltä sen mukaisesti, turhia säästelemättä, järkevästi raaka-aineen ja valmistustavan mukaan valiten. Karitsasta loihditaan monenlaista ruokaa pääsiäiseksi ja viini löytyy jokaiselle.

Viulu: Näyttävin tarjottava saa arvoisensa seuralaisen. 2014 Villa Cafaggio Chianti Classico Riserva (29,98 € / 93 p.) yhdistää kypsän kirsikan, eleganssin ja lihaisuuden.

Karitsan kare: Argentiinalaisen 2015 Luigi Bosca Cabernet Francin (20,48 € / 92 p.) aromi vivahtaa kuivalihaan. Maku on jopa tylyn karpalohillomainen, joten satula tai siitä pilkotut kyljykset on syytä jättää reilun punaisiksi.

Paistettu filee: 2017 Marqués de Cáceres Crianza (13,99 € / 90 p.) tuoksuu boysenmarjalle ja vaniljaiselle tammelle. Maku on suorastaan muhkean hedelmäinen. Tämä on täyteläisimpiä Riojan crianzoja koskaan. Se on pysynyt ysin kerhossa jo neljän vuosikerran ajan.

Sienilisukkeen kanssa: Portugalilainen 2016 LAB Signature (14,98 € / 90 p.) luottaa umamiin: riistalientä, metsäsieniä ja maustepippuria. Viinin laatu riittää fileelle.

Savuliha: 2018 Basciano Chianti Rufina (14,98 € / 91 p.) ei tuoksu niinkään klassisen yrttiseltä, vaan muhkean savulihaiselta. Maku on puolestaan mesimarjainen.

Lihapullat: Karitsan jauheliha on yleistynyt hyllyillä ympäri vuoden. Kypsä liha ei kaipaa tanniineja, mutta hapokkuus ja hapankirsikka sopivat. Miksipä muuten hilloke asetellaan usein pullien kylkeen. Se on käytännössä opittu tapa.

2018 Albert Bichot Bourgogne Vieilles Vignes de Pinot Noir (20,49 € / 90 p.) tosin yllätti. Olen aukonut työkseni viinejä yli 30 vuotta, mutta aiemmin ei vastaavaa ole tapahtunut: aukaisija painoi korkin alas ja purskautti viinit silmille. Onneksi viini oli kunnossa ja etätyöpaita (eli yöpaita) päällä.

Verrokiksi asetetaan 2019 Tayu 1865 Pinot Noir (17,98 € /91 p.). Lämminhenkinen, elegantin hapankirsikkainen tuoksu johdattaa täyteläiseen, hapokkaaseen ja pähkinäiseen makuun. Erinomainen, ei liian suuri tyyli kuten Chilessä usein.

Viikon viini

2020 Leyda Riesling Reserva (12,48 €/90 pistettä)

Joskus kampakeraamisella ajalla kysyin Alkon myyjältä, mikä viini sopisi currysilakoille. Ei mikään, kuului vastaus. Vastasin vastikään samoin, kun Leena Oulun Karjasillalta tiedusteli suositusta intialaiselle ruoalle. No, viini on oltava, joten jäännössokerinen riesling käy parhaiten.

Makeudenkaan kanssa ei näemmä ole niin tarkkaa, sillä chileläinen rutikuiva riesling soljui jopa habanerolla ryyditetyille Bangkokin nuudeleille. Paksun myskinen omenaisuus on yhdistelmän salaisuus.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko