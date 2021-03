Näin löydät sopivan viinin ruoallesi – alle 9 euron ”pastaviinissä” on laatu ja hinta kohdillaan

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan.

Ruoan mausteet ja maut määräävät, millainen viini valitaan.

Periaatteessa on kaksi tapaa yhdistää ruoka ja viini. Vastakohdat kohtaavat esimerkiksi silloin, kun lohen rasva kaipaa happoja.

Toinen tapa on yhdistää mausteet ja maut viinin vastaaviin olomuotoihin.

Chili: Villa Loren Prosecco Extra Dry (11,98 € / 88 p.) yllätti vegekevätrullien ja vietnamilaisten siipien kanssa. Vastakohta pelaa eli viinin päärynä ja sokeri tasoittavat chilin poltetta.

Parsa: Perulaisia parsoja odotellessa voi kokeilla laadukkaiden kauppojen myymiä espanjalaisia purkkiparsoja helppona alkupalana. Loiren valkoviinin 2019 Henri Bourgeois Pouilly-Fumé En Travertinin (24,99 € / 91 p.) leppeä savuisuus, ruohoisuus ja karviaismaisuus johtavat viherparsamaiseen suutuntumaan. Tämä toimi erinomaisesti myös ravintolan Demon tähtikokin ruokakassista löytyneen, kirveliöljyllä ja kukkakaalipyreellä kruunatun, karamellisoidun lohipastramin kanssa.

Voi: Burgundin 2018 Château de la Greffière Vieilles Vignes (16,99 € / 92 p.) tuoksuu voille ja tammelle. Mineraalisuus terävöittää pehmeää hapokkuutta, joten voisulan kanssa tarjoiltu kuha toimii.

Sieni: 2018 Sileni Cellar Selectionin (13,65 € / 90 p.) lajike on Pinot Gris, jonka tuoksu muistuttaa tyypillisesti vastaleikattua herkkusientä. Uusiseelantilainen versio on poikkeuksellisen hapokas, mutta menee tylpän suutuntumansa vuoksi made- ja turskaviiniksi, ilman muuta vaikkapa kuivatuista suppilovahveroista tehdyn muhennoksen kera.

Kirsikka: Ranskalainen punaviini 2018 Kiwi Cuvée Pinot Noir Bin 69 (12,48 € / 89 p.) menee lajikkeensa mukaisesti kevätkananpojan ja marjahyytelön viiniksi.

Savuliha: 2017 Poggio al Tufo Rompicollo (13,28 € / 90 p.) tuoksuu lakritsilta ja voilta, mutta maun tamminen savulihaisuus ohjaa tämän lihapatojen seuraan. Toscanalainen punaviini on palannut erinomaiseksi ostokseksi. Myös pippuripihvi toimisi hienoisen jäännössokerin ansiosta.

Mustapippuri: Australialainen makeahkon metsämansikkainen punaviini 2019 Hewitson The Adventures of Miss Harry (24,99 € 1,5 l / 88 p.) sopii samaan vastakohtaiseen tapaan mausteiselle ruoalle.

Viikon viini on hyvä pastaviini

2019 L’Auratae Nero d’Avola (8,99 €/88 pistettä)

Tässä on viinialan tulevaisuus. Ja osin jo nykyisyys. Sisilialainen punaviini tuoksuu maustepippurille ja pehmeän hapokas, keskitäyteläinen maku kiristyy metsämarjaiseen suutuntumaan.

Pastaviinin laatu on korkea hintaansa verrattuna. Mutta se ei riitä. Laskin, että yhteen pulloon kiteytyy kahdeksan ympäristötekoa.

Tuottajalla on luomukokemusta toistakymmentä vuotta, lasi on 80-prosenttisesti kierrätettyä, pullo painaa vain 360 grammaa, pakkauslaatikko on täysin kierrätetty, etiketin paperi on vastuulliseksi sertifioitu, etiketin värit biohajoavat, alumiinikorkkia voi kierrättää loputtomasti ja pulloon käytetty suojalakka on kevyt sekä koristeväritön. Ja mikä sen sopivampaa: aura merkitsee italiaksi samaa kuin suomeksi.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko