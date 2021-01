Laatuviinejä uhkaa nyt kaato viemäriin – maahantuojat aloittivat reilun alen, joka näkyy Alkossa

Totta vai tarua: laatuviinejä aletaan myydä alennuksella. Tottahan se on.

Kun koronavirus ankeuttaa ravintola-alaa maissa ja merillä, niiden normaalisti myymät viinit on listattu Alkon nettikaupan tilausvalikoimaan.

Vaikka Alkon myynti on noussut kohisten, se ei kata kuin murto-osan siitä, mitä yksityisellä puolella on aiemmin myyty. Näin ollen 15–25 euron laatuviinejä lepää varastoissa valtava määrä.

Varastointi on maahantuojalle kallista.

Yksi ratkaisu ongelmaan löytyy Fiksuviinin verkkosivustolta ja sen Facebook- sekä Instagram-tililtä, jonne aletaan koota maahantuojien parhaita löytöjä reilusti alennetuin hinnoin. Ne ovat usein nopeasti loppuunmyytäviä, poistuvia eriä. Alusta ohjaa kuluttajan Alkon verkkokauppaan ja viinit toimitetaan lähimpään Alkon myymälään.

Parempi näin kuin myydä viinit tappiolla ravintoloille tai Viroon. Kaatopaikkakin voisi muutoin olla edessä.

Poistoeriä menee myös Viron viinikauppiaille

Viisi tähteä kertoo tiedotteessa, että jos myyjä ja ostaja eivät kohtaa toisiaan, pahimmillaan viinejä joudutaan hävittämään tuhansia pulloja. Fiksuviinin kautta viinien myynti Alkon kautta vähentää ympäristökuormitusta, sillä usein poistoeriä myydään myös esimerkiksi Viron viinikauppiaille.

Siellä ne myydään meille takaisin tarjoushintaan hyvällä katteella, tiedotteessa kuvaillaan.

– On ekologisesti kestämätöntä, että viinejä joudutaan kuljettamaan edestakaisin Suomenlahden yli pelkästään siksi, että tuotteet saadaan kuluttajille tarjolle ja myydyiksi, Fiksuviinin ideoitsija, Domaine Wines Finland Oy:n kaupallinen johtaja Henry Johansson sanoo tiedotteessa.

Tiedotteessa vastataan myös kysymykseen siitä, miksi kuluttaja ei ole ennen nähnyt Alkoissa hinnanalennuksia kuin satunnaisesti. Se johtuu siitä, että hinnanmuodostuksesta vastaa maahantuoja. Harvat alennuserät ovat koskeneet yleensä glögejä ja joulun erikoispakkauksia.

– On kaikille mukavampaa, kun saatamme hyvät viinit asiakkaiden ulottuville edullisesti kuin, että pahimmillaan jossain vaiheessa joutuisimme kaatamaan ne epäkurantteina viemäriin, Joachim Kurtén Nordalcolta sanoo.

Fiksuviini-sivuston kautta maahantuojat tuovat mainittuja eriä näkyväksi.

Hyviä löytöjä

Mitä tarjonnasta sitten löytyy? No, hämmästyttävän hyviä löytöjä.

Aperitiivi: Italialaisen kuohuviinin Teresa Rizzi Extra Dry Rosén (8,99 € / 89 p.) hinta laski neljä euroa. Viini on miellyttävän mattahedelmäinen, silti limettinen.

Lohelle: Eteläafrikkalainen 2017 Springfield Estate Life from Stone Sauvignon Blanc 10 € / 91 p.) on jo sellainen saalis, että vain onnekas sitä ehtinee tilaamaan. Tuoksu on tyylikkään mustaherukanlehtinen, yrttinen ja piikivimäinen. Maku on kuiva, hapokas ja rapean valkoherukkainen.

Pihville: Chileläinen 2015 Intriga Cabernet Sauvignon (10 € / 90 p.) maksoi aikoinaan parikymppiä. Alto Maipon alueen punaviini tuoksuu kypsän hedelmäiseltä, mesimarjamaiselta ja hedelmäkivimäiseltä. Maku on täyteläinen, hapokas ja tahmean hedelmäinen. Jälkimaku tarjoaa pippuria. Uutosta on, mutta se pysyy eleganteissa kuosissa. Kympin pihviviini ei tästä parane.

Linturuoille: Marjanukkainen, hapankirsikkainen ja yrttinen 2017 Esterházy Estoras Pinot Noir (9,98 € / 91 p.) kiteyttää sen, mitä saksalaisen kielialueen pinot’n tulee olla. Itävaltalaisen hinta laski vuodenvaihteessa seitsemän euroa.

Viikon viini

2019 Evergreen Catarrato Pinot Grigio (10,78 €/88 pistettä)

On tetraa, pussia, tölkkiä, muovia, pahvia ja vaikka mitä. Juuri kun kuvittelee, että viinipakkauksissa on jo kaikki nähty, huomaa erehtyvänsä. Kun ensimmäisen kerran näin Evergreenin litteän muovipullon, iloitsin.

Se on helppo pakata ja kuljettaa, mutta ennen kaikkea se saa hyvällä tuulelle jo ennen pullon aukaisua. Nuorena miehenä tämä olisi mennyt mukavasti povariin. Sisältö kunnioittaa Sisilian hyvää perinnettä valkoviinin teossa.

Lämpöä riittää, mutta tasapainoinen hapokkuus ja sopiva yrttisyys saavutetaan viileiden öiden ansiosta. Maku muistuttaa vihreää parsaa ja valkoherukkaa. Monikäyttöisyyttä riittää kaloista kasviksiin.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko