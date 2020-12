Loistavat oluet sekä viinit lahjaksi tai omaan pöytään – 11 pullovinkkiä jouluun

Jos täysin raitis joulu ei tule kysymykseen, maltillisen maistelun voi aloittaa uudesta italialaisesta rosé-kuohuviinistä.

Punaista jouluun

Casa Canevel Rosé Prosecco (13,99 euroa).

Italian suosio suomalaisten suosimissa kuohuviineissä ohittaa pian Espanjan, eikä prosecco ole vähin syy siihen. Tänä talvena Italiassa sallitaan ensi kerran rosé proseccon kauppaaminen tietyillä rajaehdoilla. Vain kahta rypälelajiketta saa käyttää. Valmistus tapahtuu ns. tankkimetodilla ja viinin on vietettävä toisen käymisen aikana vähintään 60 vuorokautta painetankissa.

Noin 800 000 pulloa vuodessa tuottavan Canevelin tuottama rosé on viini, jota ei pidä sekoittaa ravintoloiden sisäänvetotuotteina myytäviin proseccoihin. Itsepintaisesti pientä kuplaa lasissa rakentava viini on hyvin harmoninen. Se sisältää 85 prosenttia glera-rypälelajiketta ja 15 prosenttia pinot noiria. Laadukas, kuiva aperitiivi.

Torres Digno Cabernet Sauvignon Rosé 2019 (10,99 euroa).

Joulupöytä ei tarvitse välttämättä punaviiniä, sillä valkoisellakin voi mennä läpi menun kirpeä-täyteläinen-akselilla, sanoo Master of Wine Tuomas Meriluoto.

Mutta miksei myös rosé? Rosé ei ole enää pelkästään kesäviini. Marraskuussa rosé-viinien myynti lisääntyi Alkossa prosentuaalisesti eniten: myynti kasvoi 39,2 prosenttia.

Digno oli ennen monille tuttu Santa Digna. Viinin punainen marjaisuus auttaa parittamaan ruokia. Tämä viini sisälsi aiemmin enemmän sokeria (8–9 g/l), nyt vain 2 g/l. Myös uutos on aiempaa vähäisempi. Koska viini on valmistettu tuhdeista punaisista rypäleistä, kuorikontakti toisi liikaa tanniinisuutta.

Trapiche Malkina Merlot Syrah Tannat Fair for Life (9,48 euroa)

Argentiinan suurin viinintuottaja Trapiche valmistaa paljon edullisia viinejä. Sellainen on tämäkin, mutta mehevä ja marjaisa ei tällä kertaa merkitsee löysää makua. Alle kymmenellä eurolla Suomessa kaupattava luomuviini saa tammesta hiukan lakritsista mausteisuutta. Viinin pehmeät tanniinit soveltuvat hyvin kinkkupöytään. Halvan hinnan takia tätä ei kannata epäillä.

Hermanos Lurton Organic 2019 (14,98 euroa)

”Lentävän viinintekijän” François Lurtonin Espanjan Torossa valmistama luomuviini on keskitäyteläinen, marjaisa ja kevyesti tanniininen, joten sen voisi sopia vaaleille liharuoille. Sopii myös vegaaneille.

Valkoista äyriäisille ja vaaleille kaloille

Joseph Mellot Pouilly-Fumé La Forge 2018 (21,99 euroa)

Kun ruokapöytään haluaa tuoda laadukkaan ranskalaisen sauvignon blanc -viinin, Joseph Mellot’n kanssa ei voi mennä vikaan. Ryhdikkäillä hapoilla varustettu valkoviini tuoksuu herukanlehdiltä ja karviaisilta elegantilla tavalla. Maun herukkaisuus, omenan ja sitrushedelmien flavorit luovat hyvät edellytykset nauttia kalkkunan tai vaikkapa katkarapuleivän kanssa.

Georg Müller Rheingau Riesling Trocken 2017 (14,99 euroa)

Kukkainen tuoksu, jossa on mineraalisuutta, päärynää ja persikkaa. Hedelmäinen maku on happorakenteen ansiosta lähes kuiva, vaikka jäännössokeria on 9 grammaa litrassa. Sitrusmainen ja eloisa suutuntuma. Rheingausta tulee parempiakin viinejä, mutta ei aina tähän hintaan.

Jälkiruokaviini

Dow’s Nirvana Reserve Port (15,99 euroa)

Jos termit Late Bottled Vintage, Garrafeira,Tawny ja Colheita aiheuttavat päänvaivaa, niin helpommallakin pääsee portviinihyllyjen edessä. Suklaan ja kuivattujen hedelmien sävyjä tarjoava harmiton ja nuorekas Nirvana ajaa asian. Viini kehitettiin alun perin tuomaan suklaan parhaat ominaisuudet esille, ja miksei myös viinikin tummasta ja nimenomaan vahvasti kaakaopitoisesta suklaasta hyödy.

Olutta joulupöytään

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Tuomas Altbier (5 %, noin 3,50 euroa riippuen kaupasta)

Altbieriksi leipämäinen tuoksu, mutta oluenpanossa mukana olleet eivät pitäneetkään tähtäimessään Düsseldorfin klassisia alteja, vaan pyrkimys oli pikemmin luoda münsterilaisen alt-perinteen mukainen olut. Kuparinen olut avautuu karamellimaltaalla ja tummaksi paahdetulla leivänkuorella. Maku tuo mukaan mausteisuutta ja hentoa hedelmäisyyttä, joka kasvaa ilahduttavasti oluen lämmitessä lasissa. Leipämäisyys nousee uudestaan esille maun loppupuolella. Joulupöydän yleisolueksi erittäin passeli.

Beer Hunter’s Mufloni Bourbon Barrel Aged Piparitaikina Stout, 11,0 % (16,99 euroa).

Jotain olutta suklaisen jälkiruoan tai miksei vaikkapa tiramisun pariksi? Lasissa pikimustan oluen pintaa kiertää beige rengas. Lasissa pikimustan oluen pintaa kiertää beige rengas. Tuoksusta avautuu kermainen tunnelma, jossa kiemurtelee toffeeta, kuivattuja hedelmiä ja suklaata. Bourbon-tynnyrikypsytyksen edut tulevat esiin maussa, jossa viskimäisyys nousee pintaan. Pientä savun pöllähdystäkin löytyy, mikä ei yleensä ole bourbonille kaikkein ominaisinta. Korkea alkoholipitoisuus häipyy täysin suussa samettiseen suutuntumaan. 75 senttilitran pullosta riittää usealle nautiskelijalle.

Väkevät lahjapullot

Plantatation Fiji Vintage 2005 (77,49 euroa)

George Floydin kuolema puhutti 2020 koko maailmaa. Se vaikutti myös kuuluisaan barbadosilaisen romminvalmistajaan, sillä Plantation-nimeen liitettävissä olevien konnotaatioiden vuoksi tuottaja vaihtaa nimensä. Vielä Plantation-nimellä markkinoitavan vuosikertarommin maku tuskin pahoittaa kenenkään mieltä.

Rommi on kypsynyt 14 vuotta bourbon-tynnyreissä Fidžin saarivaltiossa. Sen jälkeen rommi on saanut levätä vielä vuoden Cognacissa ranskalaisissa tammitynnyreissä. Mausteisesta ja lempeästä mausta löytyy kookosta ja vaniljaa.

Ardberg Wee Beastie (58,89 euroa)

Joillekin pullon etikettiin leimattu ikä merkitsee viskissä eniten. Wee Beastie on hyvä esimerkki, että viisivuotias viski voi olla ihan vakavasti otettava ja nimestään huolimatta kohtuullisesti käyttäytyvä, vaikkakaan ei nyt esimerkiksi saman valmistajan Corryvreckanin finessejä tavoiteta.

Wee Beastie on kypsytetty bourbonia ja oloroso-sherryä aiemmin sisältäneissä tynnyreissä. Viskin turpeinen tuoksu on Ardbeg-asteikolla jopa hento. Suutuntuma on öljyinen ja yllättävänkin täyteläinen.

Maussa on hiukan jo tuoksussakin ilmi tulevaa merellisyyttä, merilevää ja jodia sekä suklaata ja sitrusta.