Täydellinen valkkari lohelle – maistelussa myös uusi roseeprosecco

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Lohturuoka on käsite, joka pitäisi julistaa ei-suositeltavaksi kliseeksi. Ajankohtaisempaa olisikin siirtyä helpotusruokiin. Nyt kun ihmiskunnalla näyttää olevan toivoa.

Helpotusruoan seuraksi valitaan virkistävä viini.

Mustajuurikeitto: Keitto jos joku helpottaa. Kuuma suutuntuma ei hetkauta itävaltalaista, hunajaisen keltaluumuista 2019 Leth Duett Riesling & Veltlineriä (11,49 € / 89 p.). Yleensähän keitolle pitäisi valita kuiva sherry tai madeira.

Artisokka: Oli se maata tai latvaa, keittoa tai muhennosta, niin viiniltä vaaditaan luonnetta. Sellaista löytyy Nadal Original Reserva Corpinnat Brutilta (18 € / 90 p.). Teräksisen kivennäispitoisen ja maukkaan hedelmäisen kuohuviinin paras puoli on jälkimaku, josta löytyy punaisia metsämarjoja.

Norjanlohi: Kun valkoiset juovat halkovat punaista lihaa, tarvitaan jo aggressiivisempaa ja liki injektoivaa lajiketta. Uusiseelantilainen 2019 Kim Crawford Sauvignon Blanc (18,99 € / 90 p.) pilkkoo rasvaa raikastaen suutuntumaa. Viinin karviainen ja greippi eivät hievahda edes dominoivasta tillistä ja sitruunasta, joilla suomalainen peittää kalansa maun.

Benella-lohi: Koska emme lennä Washingtoniin saati Yakimaan vielä kuukausiin, maistetaan 2017 Airfield Estates Lone Birch Airport Ranch Vineyards Chardonnay (14,99 € /91 p.). Minttuisen ja mineraalisen viinin salviamainen jälkimaku sopii kirjolohelle, joka ei ole liian rasvaista.

Äyriäiset: Rioja on paremmin tunnettu punaviineistä, mutta valkoviinejäkin voi katsastaa. Yltiöpäisestä tönkkötammesta on päässyt eroon ainakin 2018 Nivarius Tempranillo Blanco (13,99 € / 91 p.), joka tuoksuu puhtaan neutraalilta ja hennon yrttiseltä. Kuiva, hapokas ja tiukan mineraalinen keskiosa saa miellyttävän juuresmaisen lisän. Hieno on etikettikin: jääkarhu tuijottaa syyttävästi länsimaista kuluttajaa. Osta siten MSC-sertifioitua merenherkkua.

Munakoisovuoka: Itävaltalaisen 2019 Dürnberg Grüner Veltliner Classicin (9,98 € / 89 p.) katkeromaisuus antaa vastapainoa kasvisten purevuudelle. Valkoherukkainen ja kypsän sitruunainen viini tarjoaa laatua alle kympin.

Viikon viini

2019 Voga Prosecco Rosé Extra Dry (13,49 €/90 pistettä)

Jos prosecco on pop ja rosee rock, niin kyllä vanhankin viinimaan lainsäädäntö uudistuu. Italiassa on tänä vuonna tehty proseccoa roseena. Ensimmäisenä maistamani ja Alkon hyllyille saapunut uuden ajan airut on Voga.

Jo väri näyttäytyy vaaleana kuin Provencen roseeviinissä. Kuohuviini tuoksu tyylikkäältä ja hieman sulkeutuneelta, mutta maku on savuinen, tummien marjojen ja varsinkin kirsikan sävyttämä. Tukeva, mutta samalla raikas.

Extra Dry merkitsee 15 g/l:n makeutta, mutta se jää happojen alle. Tämä kuitenkin pelaa kulisseissa, kun pöytään pannaan asetellaan pikanttia antipastia, mausteisia kasviksia unohtamatta.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko