7 viiniä hyvästä viinimaasta, jossa alkoholin vähittäismyynti kiellettiin

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Nyt jos koskaan on hyvä syy nauttia eteläafrikkalaista viiniä.

Viinintuottajat ovat pulassa. Etelä-Afrikan hallitus kielsi alkoholin vähittäismyynnin kesällä. Vienti jatkuu.

Etelä-Afrikan hallitus laskee, että alkoholitaustaisen kuormituksen poisto helpottaa sairaaloiden painetta koronakriisin aikana. Itse veikkaan, että kotitekoiset korvikkeet tulevat tilalle. Samaan aikaan kielto kaventaa leipää jopa miljoonalta työläiseltä.

Vähin mitä viininharrastaja voi nyt tehdä, on ostaa eteläafrikkalaista viiniä.

Se, että Alkon kesäkauden erikoiserä vastaa haasteeseen, on hieno yhteensattuma. Teemana on Stellenbosch, ja mukana on vuoden hurjimpia ostoksia. Kieltolaki ohjaa parhaat vientiin.

Haukimureke: 2019 Saxenburg Private Collection Sauvignon Blanc (18,99 € / 91 p.) tuoksuu karviaisille ja parsalle. Maku on hapokas ja kypsä.

Grillattu lohi: 2019 Fairview Viognier (12 € / 91 p.) poikkeaa lajityyppinsä ranskalaisista valioista hyvällä happorakenteellaan. Runsas ananas ja sopiva tammi sopivat tällä kertaa kokonaisuuteen hyvin.

Vaalea liha: 2018 Stellenrust 54 Year Old Vines Barrel Fermented Chenin Blanc (19,98 € / 94 p.) kertoo nimellään, mistä on runsaan hillamaisessa, aprikoosisessa, tammisessa ja sitruunaisessa valkoviinissä kyse. Ranskan Loiressa haluttaisiin tehdä näin hyvää viiniä, mutta ei tähän hintaan.

Salaatit: Siirrytään roseiden puolelle. Kuiva 2019 Kleinood Blaauwklippenpad Tamboerskloof Katharien Rosé (18,80 € / 89 p.) käy alkusalaatille ja makea 2019 Hill & Dale Merlot Rosé (9,98 € / 87 p.) hedelmä- ja juustosalaatille. Molemmat luottavat vihreään metsämansikkaan ja ruusunmarjaan.

Punainen liha: Punaviineissä 2017 Fairview Stellenbosch Cabernet Sauvignon (20 € / 93 p.) yhdistää hienostuneen mustaherukkaisuuden silkkiseen tammisuuteen.

Pataruoat: 2018 Neethlingshof The Owl Post Pinotage (24,87 € / 93 p.) on tuhteine luumuineen ja kireine boysenmarjoineen ehkäpä paras lajikkeensa edustaja, jonka olen maistanut.

Viikon viini

2019 Ruffino Chianti Organic (11,98 €/89 pistettä)

Mikä on paras viini? No sellainen, johon kaikilla on varaa. Se on vuodesta toiseen tasalaatuinen ja -painoinen. Se sopii vaikkapa pizzalle, pastalle ja vaalealle lihalle. Beaujolais ja burgundi jäävät kyydistä hintansa takia.

Viikon viini on italialainen.

Näin ei käy toscanalaisviinille, jota vielä 1980-luvulla myytiin olkisessa fiasco-pullossa. Kanelinen ja lempeän kirsikkainen tuoksu sekä keskitäyteläinen, sopivan hapokas ja kypsän karpaloinen maku johtavat kaarnamaiseen suutuntumaan. Viilennä.

Huokeiden punaviinien klassikko onnistui viimeksi kiovankanan ja perunamuusin kanssa.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko