Asiantuntijan 9 viinisuositusta eri ruoille – ”Hurjin kuohuviiniuutuus” on alle kympin pullo

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Ankeat ajat unohtuvat hintaa ja laatua vertaillessa. Mestari voi keskittyä kokkailuunsa.

Nyt ei tarvitse huolehtia kuin säästä. Viini on huolista viimeisin.

Aperitiivi: Tässä on vuoden hurjin kuohuviiniuutuus. Verrocchio Brut (7,99 €/ 88 p.) tuoksuu lempeän persikkaiselta.

Maku on kuiva, hapokas ja puhdas, raikkaan rapea.

Sashimi: Alkoon tulvii nyt japanilaisia juomia, koska luultiin, että Japani pitää olympialaiset. Kiku-Masamune Junmai Taru Sake (10,98 € 0,3 l/ 90 p.) on raa’an kalan ystävälle mainio, vahvasti umamimainen ja elegantti kumppani.

Ahven: 2018 Laroche Chablis L Organicin (23,48 € / 91 p.) villiminttu ja mineraalisuus panevat miettimään josko tätä pitäisi varata tulevaan rapusesonkiin.

Loimulohi: Tammella on nyt paikkansa. Niin myös 2017 La Crema Monterey Chardonnaylla (19,98 € / 92 p.). Jenkki tuoksuu brittiläiselle toffeelle, joten tämähän on ehta Trump/ Johnson-valkoviini. Nimi velvoittaa. Smetanaisuus viittaa puolestaan herra Putiniin. Maailmanpolitiikan arkipäivää, mutta terassipöydän juhlaa.

Broileri: Tällä kertaa ei tarvita tulista kastiketta. Kirsikkainen ja pähkinäinen 2019 Gato Negro Pinot Noir (10,98 € 1 l / 88 p.) antaa sopivasti viilennettynä suoraviivaisen elämyksen. Hinta häkellyttää.

Ankanrinta: Yalista tutun Viña Ventisqueron uutuus 2018 Root 1 Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Carménère (9,98 €/ 88 p.) on harvinaisen edullinen punaviini vaativaan tehtään. Elegantti, raikas ja yrttinen tuoksu saa jälkeensä tuhdin, uutetun mustaherukkaisen maun.

Naudan välikyljys: Jos maksajia on normaalia enemmän, 2017 Muratie Ansela van de Caabia (29,90 € / 94 p.) ei käy ylittäminen. Tammisen tiikkinen, mustaherukkainen ja mesimarjainen viini tulee Etelä-Afrikan Stellenboschista.

Kasvisruoat: Itävaltalainen 2019 Geyerhof Stockwerk Grüner Veltliner (16,50 €/ 91 p.) tuoksuu valkoisille kukille ja maistuu intensiivisenä, sitruunaisena ja valkopippurisena.

Viikon viini

2019 Leyda Riesling Reserva (12,98 €/90 pistettä)

Se, mikä tekee hyvän viinin, on moniselitteinen asia. Asetan korkealle sijalle viinin monikäyttöisyyden. Lajikkeista tämän määritelmän lunastaa useimmin Riesling.

Chilen San Antoniosta tulee tästä hyvä esimerkki. Vaaleankeltainen viini tuoksuu terävän limettiseltä.

Maku on rutikuiva, hapokas, mineraalinen ja napakan sitruunainen. Jäännössokeria on vain 1 g/l. Se on kuivaa se, mutta kaikki on tasapainossa. Viini käy äyriäisille, loimulohelle ja vaalealle lihalle.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko