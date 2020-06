Parhaat kuohuviinit juhannukseen! Asiantuntija antaa suosituksensa eri ruoille

Nyt on aika nostaa malja keskikesän juhlan kunniaksi.

Koimme likipitäen kuohuviinittömän vapun ja kevään, mutta alamme kuitenkin kuikuilla toiveikkaina tulevaisuutta kohden. Mikäpä symboloisi sitä paremmin kuin kuohuviinikorkin oikeaoppinen vaimea tussahdus.

Laadusta tämä ei enää ole kiinni. Kuohujuoma kuuluu myös ruoan kumppaniksi.

Cevichelle: Kevätkukkainen ja päärynämäinen Julià & Navinès Organic Cava Brut Nature (12,98 € / 89 p.) on lempeä kumppani etikassa raaka-kypsytetylle siialle. Tuottaja on U Mes U Fan Tres, mikä kääntyy texwiller-espanjalla näin: kuukausi ja kolme ihailijaa.

Minttu-kuskusille: Myös Cinzia Cava Organico (13,97 € / 89 p.) tuoksuu tuoreelle mintulle. Maku on tavallaan espanjalainen näkemys proseccosta. Pullo on hauska. Kaulasta ojennettuna se muistuttaa kukkakimppua.

Salaateille: 2016 Mont Paral Organic Cava Brut (11,98 € / 88 p.) valitaan, jos närästysherkkyys vaivaa. Puolikuiva, pehmeän hapokas ja verkkomeloninen maku kestää hyvin myös mausteita.

Äyriäis-pintchot: Laadulla pesäeroaan massa-cavasta tehnyt Corpinnat näyttää voimansa. Nadal Original Reserva Brut (18 € / 91 p.) tupsauttaa nenään sellaiset mineraalit, että Champagnessa ollaan ihmeissään.

Tarte flambée: Elsassilaisia lättyjä saa kauppojen pakastealtaista meilläkin. 2012 Bestheim Grand Prestige Crémant D’Alsace (19,99 € / 91 p.) on yksi parhaista alueensa crémanteista, joita olen maistanut. Tuoksu on samppanjamainen, maku persoonallisen sitruunainen.

Roseeta lihalle: Villa Conchi Cava Blush Rosé Brut (12,98 € / 90 p.) muistuttaa kuohuviiniksi kevyitä punaviinejä, hyvää beaujolais’ta. Kuplinta on vähäistä, eikä kuohuviinille tyypillistä makeutta aisti juuri lainkaan.

Villavadelmaisen Belvino Vino Spumante Rosé Extra Dryn (9,98 € / 89 p.) tapaan se pärjää tanskalaistyylisten paahtopaistileipien kanssa. Karpaloinen, chileläinen Kaiken Brut Rosé (15 € / 89 p.) on porosalaatin kumppani.

Viikon viini

2019 Livon Friulano (14,01 €) 92 pistettä

Väri tai likimain värittömyys hämää, mikä tuleman pitää. Tuoksu on minttuinen, mutta nyt aromin mattamaisuus on aiempaa sitruunaisempi. Kuiva, hapokas ja suolainen keskimaku jatkuu mineraalisena. Suutuntuma maistuu pitkään. Jäännössokeria on enää 3 g/l eli kuusi grammaa vähemmän kuin vuosikerrassa 2018. Friulilaiset tuntuvat aina vaan menestyvän. Äyriäisviinihän tämä, mutta valkoviini menee myös vaalean parsan kanssa mainiosti.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko