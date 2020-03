”Hillitön ostos” – asiantuntija antoi Alkon top 5 -hanaviineille arvosanat

Viiniasiantuntija Pekka Suorsa arvioi Alkon suosituimmat hanaviinit ja antaa vinkit löytöihin.

Koronaepidemia sai aikaan viinitonkkien sesongin aikaistumisen. Joissain helsinkiläisissä Alkon myymälöissä hanahyllyt ammottivat kuluneella viikolla ajoittain huomattavan vajaina.

Kolmen litran hanaviinien kovin menekki alkaa normaalioloissa ennen vappua ja jatkuu pitkään loppukesään. Myynti on kuitenkin hyvää läpi vuoden.

Voi veikata, että hanaviinien kysyntä nousee tänä keväänä ennätystasolle.

Valkoviineissä on sekä erinomaisia ostoksia että hyvinkin latteita, sanoo Pekka Suorsa.

– Kuluttajapsykologia toimii alkukantaisen turvaamisvietin ohjaamana. Kolme litraa viiniä kuuluu samaan joukkoon kuin 32 rullaa wc-paperia ja viiden purkin tonnikalapötkö, vertaa IS Plusin viinikolumnisti, viinituntija Pekka Suorsa.

– Laatu ei näissä ole ratkaisevin tekijä. Eikä niinkään hinta. Ainoastaan määrä. Ikävä kyllä.

Ohessa on Pekka Suorsan arviot Top 5 -viinien kolmen litran hanaversioista. Alko kertoo julkisesti litramääräiset myyntilastot, jossa ei ole eroteltu pusseja, tetroja ja pulloja.

– Punaviineissä 87 pisteen laatu vallitsee kärkeä. Sillä saa virheettömän, neutraalin ja hieman mitäänsanomattoman elämyksen, joka ei kipristä vasta-alkajan kitalakea eikä kuitenkaan jää harrastajaltakaan juomatta, Suorsa sanoo.

– Valkoviineissä on puolestaan jo hajontaa, sekä erinomaisia ostoksia että hyvinkin latteita. Tämä on yllättävää, sillä edullisessa hintaluokassa valkoviinin teko on enemmän tekniikkalaji punaviineihin verrattuna.

Hanapuolella alkoholi ja makeus korostuvat. Tämän takia viinit kannattaa viilentää normaalia kylmemmiksi, Suorsa vinkkaa.

Käyttökokemus paranee, kun viiniä laskee pieneen dekantteriin ja tarjoilee juoman siitä.

Kolmen litran hanaviineissä sisältö maksaa yleensä alle kympin 75 senttilitraan jaettuna. Jos laatua vertaa vaikkapa 15 euron pullotteisiin, ero on selvä kalliimman hyväksi, Suorsa arvioi.

– Hanaviinit ovat keskimääräistä ma­keampia ja leveämpiä maultaan. Aromi ja suutuntuma eivät tunnu hienostuneilta.

Hanapakkausten tarjonta on viime vuosina monipuolistunut huomattavasti.

– Hanaviinien laatu onneksi vastaa ny­kyään suhteessa saman hintaisia pulloversioita, jotka yleensä sisältävät samaa viiniä, oli se sitten pussissa tai pullossa. Pakkaustekniikka ja oikea rikityksen määrä on hallittu jo pidemmän aikaa.

Pahvitonkissa on oikein mukaviakin yllätyksiä. Pekka Suorsa poimi tarjonnasta IS:n pyynnöstä tärppejä kotoileville lipittäjille.

– Suosittelen viittä viiniä, jotka eivät suista makuhermoja tolaltaan vaan miellyttävät ajankohtaisia ruumiinosiamme, nenää ja nielua, Suorsa kuvaa.

PUNAVIINIT

1. 2u Duas Uvas

29,98 €, 3 l / 87 pistettä

Suomen myydyin punaviini tuoksuu makean karpaloiselta ja havuiselta. Maku on keskitäyteläinen, hapokas ja loppua kohden muhkeammaksi käyvä. Jäännössokeria on 7 g/l. Portugalin Alenquerista tuleva viini sopii mausteisille liha- ja kasvispadoille.

2. Viña Maipo Cabernet Sauvignon

28,99 €, 3 l / 87 pistettä

Lihaisa tuoksu on kuin barbeque itsessään. Täyteläinen, hapokas ja maukkaan mustaherukkainen maku sisältää jäännössokeria 5 g/l, joka auttaa viiniä soljumaan erilaisiin ruoan makukirjoihin. Siksi chileläinen vakiomerkki tarjoaa oivan buffettiviinin, vaikka noutopöytä ei mikään trendi nyt olekaan.

3. Gato Negro Cabernet Sauvignon

29,99 €, 3 l / 87 pistettä

Kepeän luumuinen tuoksu ja keskitäyteläinen, keskihapokas sekä kevyen tanniininen maku luo tasapainon. Puolukkainen jälkimaku miellyttää suomalaista suuta. Chileläisbuumin aloittaja jo 1990-luvulla. Mausteinen possupata toimii ruokana.

4. Quinta das Setencostas

34,98 €, / 3 l / 89 pistettä

Hienostunut tuoksu antaa kuivattuja hedelmiä. Täyteläinen, hapokas ja sopivan tanniininen maku tasoittaa jäännössokeria (8 g/l). Suklaa käväisee suutuntumassa. Portugalilaisviini on poronkäristyksen kumppani. Siihen ei moni pysty, ainakaan tässä hintaluokassa.

5. Zensa Rosso Organic

34,98 €, 3 l / 87 pistettä

Luonnonyrttinen tuoksu. Täyteläinen, hapokas ja tanniininen keskimaku. Muhkean karpaloinen jatko. Apulialainen viini on pastojen luomukumppani carbonarasta aina all’ arabbiataan.

VALKOVIINIT

1. Gato Negro Sauvignon Blanc

29,99 €, / 3 l / 87 pistettä

Tuoksu on nyt sulkeutunut, mutta puhdas ja pirteä. Kuiva maku tuntuu Sauvignon Blanc -lajikkeeksi hapoiltaan pehmeältä. Rapea sitruunaa tasoittaa, ja valkopippurinen jälkimaku vie tämän vaaleiden kalojen särpimeksi.

2. Pearly Bay Dry White

28,79 €, 3 l / 86 pistettä

Tuoksu on jopa yllättävänkin puhdas ja raikas näinkin edullisessa viinissä. Kuiva, hapokas, kepeän hedelmäinen ja edelleen raikas maku peittää hyvin hienoisen jäännössokerinsa. Eteläafrikkalaisen KWV:n Chenin Blanc ja Colombard -lajikesekoitus on seurusteluviinien halpisklassikko.

3, St. Elmo Village

28,48 €, 3 l / 80 pistettä

Kalifornialainen on listan heikoin lenkki. Hedelmäinen ja eksoottisten hedelmien kukkea tuoksu on onneksi puhdas. Puolikuiva, pehmeä ja karamellimainen maku taipuu makean puolelle. Jäännössokeria onkin 14 g/l. Lajikkeet ovat samat kuin Pearly Bayssa. Vain viihdekäyttöön.

4. Viña Maipo Chardonnay

28,99 €, 3 l / 89 pistettä

Aavistus mineraalisuutta muuten ananasmaisessa tuoksussa piristää raikkaassa puhtaudessaan. Kuiva, hapokas ja rapean sitruunainen maku on tasapainoinen. Jäännössokeria on 4 g/l. Hillitön ostos jo neljä vuosikertaa peräkkäin. Kokeile paistetun ahvenen ja kermaviilikastikkeen kanssa.

5. Magyar Fehér Bor

28,99 €, 3 l, / 85 pistettä

Puhdas ja raikas tuoksu yllättää. Maku on puolimakea, hapokas ja raikkaan sitrusmainen. Unkarilainen viini on ollut Suomessa populaari käyttöklassikko, joka maistuu nyt viilennettynä paljon paremmalta kuin taskulämpimänä hamaalla 1970-luvulla. Kuluu tänä vuonna kahden hengen vappupiknikillä.

Pisteet: 50–69 huono, 70–79 välttävä, 80– 84 tyydyttävä, 85–89 hyvä, 90–94 erinomainen, 95–100 klassikko.