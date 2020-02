Viiniasiantuntija hämmästyi Alkon uutuusviineistä: Loistopulloja 8–12 eurolla

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

En muista, että tällainen tilanne olisi tullut vastaan 30 :n viime vuoden aikana: kaikki Alkon kuukauden uutuusviinit ovat suositeltavia. Toki niistä ei nyt maistatettu kuin yhdeksää, mutta silti saavutus on huomattava.

Alkuun: Jos alkupaloina tai jopa pääruokana tarjotaan mausteisia itämaisia herkkuja Corvezzo Organic Prosecco Demi-Secin (12,49 / 88 p.) makeus (30 g/l) tasapainottaa hehkua. Hapot tasapainottavat, ja makeus tuntuu oikeastaan päärynäsiiderimäisyytenä, jota proseccolle ominainen suolainen jälkimaku tasapainottaa.

Mietoa: Eteläafrikkalainen 2019 Fleur du Cap Natural Light Chenin Blanc (9,48 € / 88 p.)on hyvin tehty yleisviini. Alkoholia on vain 9,5 %. Silti maku on tasapainoinen, napakka ja sitruunainen.

Vaalealle kalalle: 2019 The Doctor’s Sauvignon Blanc (12,98 € / 89 p.) luottaa samoin sitruunaan, mutta hieman syvemmällä tyylillä. Tämä on edullinen Marlborough’n valkoviiniksi.

Äyriäisille: Pfalzin 2018 Fritz Walter Grauer Burgunder Trocken (9,99 € / 90 p.) on poikkeustapaus. Pinot Gris ei yleensä ole näin mineraalista ja havumetsäistä. Eikä tällaista eleganssia yleensä saa alle kympillä. Rheinhessenin 2018 Sander Cosmic Beetle (17,90 € / 91) on yrttisempi, mutta jälkimaku on suorastaan suolainen.

Lohelle: Unkarilainen 2018 Egri Korona Egri Csillag (12,98 € / 90 p.) luottaa aprikoosin ja sitruunan luomaan tasapainoon. Riojan 2018 Nivarius Tempranillo Blanco (13,99 € / 91p.) on pitkä ja persoonallinen, mineraalinen ja juuresmainen valkoviini.

Punaviinit: Eteläafrikkalainen yleisviini 2018 Chill Out Cabernet Sauvignon Shiraz (8,98 € / 87 p.) osoittaa, kuinka tuoteperhe on ollut jo jonkin aikaa hyvässä iskussa. Aroniamainen mehumaisuus tasapainottuu kiristyvässä jälkimaussa. Mendozan 2018 Tension La Ribera Cabernet Sauvignon Cabernet Franc (14,98 € / 90 p.) on tälle vastakohta, ginimäisen yrttinen. Ei närästysherkille. Mutta tartarille tai hyvin punaiselle pihville se käy mainiosti.

Viikon viini

2016 Chapoutier Domaine des Granges de Mirabel Viognier

17,95 €/94 pistettä

Biodynaaminen valkoviini tulee Rhônen Ardèchesta. Tiiviin kivennäisainemainen tuoksu siirtyy punaisten marjojen aromiin. Keskimaku on kuiva, lajikkeeksi hapokas ja tylppä.

Upea jälkimaku: mineraalisuus yhdistyy makean punaisen raparperin ja ruusuveden kukkeuteen. Tuoreminttua ja toffeeta suutuntumassa. Makeahan tämä ei silti ole lainkaan.

Vähähappoisuudessaan ja täyteläisyydessään se sopii erinomaisesti maderuoille, mutta samojen ominaisuuksiensa ansiosta myös haudutetuille kasviruoille.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko