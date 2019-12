Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Etsitään täsmäviini aattoaterian jokaiselle ruokalajille. Joulunautiskeluun saa rytmiä lasillisilla erilaisia viinejä.

Lohelle: Eteläafrikkalainen 2018 Bergsig Estate Barrel Fermented Chardonnayn (7,98 € ½ pll / 90 p.) sopivasti tamminen ja keltaluumuinen tuoksu virittää aistit ja kuiva, uuden maailman chardonnayksi hapokas ja kerrankin hienostunut, trooppishedelmäinen maku leikkaa kalan rasvaa.

Siialle: Argentiinalaisen 2018 Trapiche Costa y Pampa Sauvignon Blancin 17,90 € / 91 p.) tuoksun valkoherukka liukuu vaaleaan luumuun. Maku puolestaan yhdistää mineraalit kermaiseen jälkimakuun. Maistuisi Pohjanmaalla: viinin nimi tarkoittaa rantaa ja lakeutta.

Lipeäkalalle: Kalan maku peitetään maustepippurilla ja valkokastikkeella, joten meloninen ja kukkea, mutta myös sitruunainen viini on paikallaan. Sellainen on toscanalainen 2018 Villa Antinori Bianco (12,98 € / 89 p.)

Kinkulle ja laatikoille: Siirrytään punaviineihin. Hapankirsikkainen 2017 Joseph Drouhin Moulin-à-Vent (16,99 € / 91 p.) on ainainen jouluaterian suosikkini, koska lanttulaatikon makeus ei kiristä sitä liikaa. Se ole turhan täyteläinen tai parkkihappoinen kypsälle kinkulle.

Ankanrinnalle: Bordeaux’n 2016 Château Recougne (13,48 € / 89 p.) tuoksuu neilikalle ja maustepippurille. Maku on keskitäyteläinen ja jogurttimaisen tanniininen.

Naudanpaistille: Mustaherukkainen, kirsikkainen ja hapokas punaviini on perinteinen kumppani kuten katalonialainen 2015 Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon Reserva (15,98 € / 90 p.)

2016 Thörle Saulheim Spätburgunder Kalkstein (19,99 € /91p.) tuo mieleen lasiin unohtuneen mehun, kunnes muuttuu metsämarjaisen mattamaiseksi. Maun kirsikka soi kuin viulunkieli.

Hieman edullisempi elsassilainen 2018 Jean Biecher Pinot Noir Réserve Organic (13,95 € 90 p.) luottaa hapankirsikkaisuuteen ja makeahkoon karpaloon. Yrttisempi vaihtoehto tulee Chilen Leydasta: 2017 Kalfu Kuda Pinot Noir (14,90 € / 90 p.).

Viikon viini

2016 Conti Serristori Sangiovese di Toscana (9,98 €/90 pistettä)

Raikasta olla pitää. Jouluateria on yllättävän hyvä alusta trendikkäälle punaviinivalinnalle. Koska makujen kirjo on moninainen, viini ei saa olla liian täyteläinen, parkkihappoinen tai alkoholinen. Toscanalaisen sangiovesen miellyttävä, tyylikkään yrttinen ja punaherukkainen tuoksu ihastuttaa. Maku on keskitäyteläinen, hapokas ja kirsikkainen. Mustapippuri silaa puhdaspiirteisen maun. Hinta on hyvin edullinen, kun sitä vertaa laatuun.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko