Viinit

Parhaat viinit pikkujouluun tai sitten muuten vain

Viikon viini

Pisteet:

Viinipuhe alkaa pikku hiljaa lämmetä pikkujoulujen, itsenäisyyspäivän, lahjapohdintojen ja joulun lähestyessä. Juhla ei kaadu laatuun eikä kuluihin.Fleur de Vignoble Extra Sec (9,98 €/ 87 p.) on oikea kolmoisparadoksi. Se tulee Ranskasta, on tehty espanjalaistaustaisesta Airénista ja muistuttaa italialaista proseccoa. Tuoksu ja maku ovat raikkaan päärynämäiset, mutta suutuntuma on suolainen.Kun kalan rasvaa ei tarvitse leikata, ei ole Rhônen valkoviinin voittanutta. Parhaat maksavat maltaita, joten 2018 Domaine Maire & Fils Grand Minéral Chardonnay (14,49 € / 90 p.) ilahduttaa. Se tulee Jurasta. Mattamainen ananas ja minttu leikittelevät kivennäisainemaisuuden kanssa. Ennen madekautta se käy vaikkapa hauelle.Tylppä on myös 2017 Hardys Brave New World White (14,99 € / 89 p.).Se toimi vietnamilaistyylisen scampi nuoc camin limettien kanssa. Annoksessa oli paljon kaalia, joten kimchiäkin ja muita kasvisruokia voisi kokeilla katkeromaisen yrttisen ja verkkomelonisen aussin kanssa.Pukin antaman lahjapullon tarina jäi salaisuudeksi. Ja jos Huuhkaja-viiniä ei ole saatavilla, käy 2015 FC Barcelona Tempranillo Crianzaan (18,99 € /89 p.) tyytyminen. Mustaherukkaisen ja oreganomaisen punaviinin tekee Bodegas Maset. Urheiluseurojen nimikkoviinit eivät aiemmin ole antaneet korkeaa kuvaa fanien vaatimustasosta, mutta katalonialaiselle ei nosteta punaista korttia.Yleensä jätän nämä suosiolla väliin. Mutta Moselista tulevan 2018 Christmas Rieslingin (9,98 € / 87 p.) ylikypsä melonisuus ja rapea sitruunaisuus tekevät diiliä pikkujouluruokien makeuden, suolan ja etikan kanssa.Rioja 2010 Illurce Graciano (16,50 € / 93 p.) ihastuttaa lantamaisella nahkaisuudellaan ja herukkaliköörimäisyydellään. Tanniinit ja pippuri ohjaavat tämän tuoreesta hirvenfileestä paistetulle veriselle pihville. Hieman lempeämpi, kypsemmän lihan verrokki tulee Bordeaux’sta. Château Les Vieux Chénes (20,99 € / 92 p.) luottaa kuivahkoon mustaherukkaan ja tummaan suklaaseen.2015 KWV Classic Collection Petit Verdot11,89 €/89 pistettäMikä on lopulta järkevin ostos? No, se on kiitettäviä arvioita vuodesta toiseen kolkutteleva viini, jonka takana on vuosikymmenten tieto-taito. Tämä on hyvä muistaa aikana, jolloin mielenkiinto tuntuu kohdistuvan aivan liikaa uutuuksiin.Petit Verdot on myöhään kypsyvä lajike, jonka suuri konsentraatio pitää sen Bordeaux’ssa sekoituksen osana. Puhtaana siitä saa tasapainoista viiniä muun muassa Espanjan Murciassa ja Etelä-Afrikassa. Lakritsainen tuoksu onkin lupaavan harmoninen. Täyteläinen, hapokas, kypsän tanniininen, mausteinen ja tummasuklainen maku sopii erinomaisesti punaiselle lihalle.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko