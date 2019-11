Viinit

8 parasta viiniä erilaisille kasvisruoille

Viininharrastajan yleisin ajatusvirhe koskee kasvisruokia.Haudutetut kasvikset muuttuvat makeahkoiksi, jolloin viinin tanniini, hapot ja keveys eivät ole suotavia. Makeus korostaa näitä elementtejä liikaa.Kit Carsonin suosimat papupadat vaativat tömäkkää särvintä jos nyt ei villistä lännestä, niin ainakin Kalifornian kultamailta. 2016 3 Finger Jack Old Wine Zinfandelin (17,98 € /91 p.) metsämarjainen aromi ei tunnu jenkkityyliä vaivaavan raskaalta. Suklaata, tummaa luumua ja mustaherukkaa riittää kuitenkin. Nimi tulee ampumavälikohtauksessa sormiaan menettäneestä lodilaisesta rosvosta, joten periodiuskottavuus tuntuu luontevalta.Vihanneksilla ja kikherneillä ryyditetty ruoka maustuu lihaisaksi, joten vahvasti lihaliemimäinen, chileläinen 2015 Antiguas Reservas (13,48 € / 91p.) maistuu. Kokeile myös vöner-ruokien kanssa.Juuston kumppani on perinteisesti sauvignonblanc-valkoviini, mutta juures vie tämän punaviinin seuraksi. Yeclasta tuleva 2018 Barahonda Organic Monastrell Tintorera (9,49 € / 89 p.) nimittäin tuoksuu punajuurelle, toki hillitysti. Kun juusto sulaa, viinin hapot sulautuvat kokonaisuuteen, eivätkä tee suuta tahmeaksi.Chileläinen 2017 Yali Wild Swan Syrah Cabernet (8,89 € / 89 p.) tuoksuu maustepippurilta, ja suutuntumassa on lihakeittomaisuutta. Vaikka pyörykässä ei ole lihaa, proteiini velvoittaa.Kylmälle ruokalajille sopii parhaiten rosee. Sisilialainen 2018 Graziosa Rosato (8,19 € /88 p.) hyötyy kuohuviinimäisestä tyylistään.Kun chilin määrä dominoi, täytyy siirtyä valkoviineihin. Jäännössokerinen, elsassilainen 2017 Wolfberger Muscat (12,64 € / 90 p.) laimentaa hehkua.Württembergiläinen 2018 Dautel Riesling (14,99 € /91 p.) tuoksuu valkoherukkaiselta. Omenainen maku kätkee jäännössokerinsa, mutta se työstää taustalla ruoan tulisuutta.2018 Tenuta Cocci Grifoni Merlo Pecorino Organic Natural White(13,89 €/90 pistettä)Tässä on täsmäase, kun halutaan hälventää ystävien nyrpeitä alkuviineihin kohdistuvia kommentteja. Tenuta Cocci tarjoaa alkuviiniksi hyvin puhtaan tuoksun: tylppää persimonia ja melonia.Kuiva, hapokas ja maukkaan verkkomeloninen, tuhti maku antaa suolaisen suutuntuman lopussa. Kuivatuilla tomaateilla kruunattu, yksinkertainen vihersalaatti pääsi ruokaverrokiksi. Hyvin maistui Marchen alueen viini, eikä hapokas sitruunaöljykastike hetkauttanut viinin runkoa.Tuntuu siltä, että alkuviinit pärjäävät valkoviineinä punaisia paremmin.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko