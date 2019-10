Viinit

Asiantuntija suosittelee 8 edullista punaviiniä eri lihoille

Viikon viini

Pisteet:

Parasta lihaa on riista. Sen seuraksi valitaan laadukkaita espanjalaisia punaviinejä poikkeuksellisen edulliseen hintaan.Metsästävässä suvussa hirvenjauheliha kuuluu arkeen. Juhlaksi sen muuttaa 2018 Viña Maipo Mi Pueblo Carmenèren (10,50 € 1 l/ 88 p.) havujen ja kuivattujen metsämarjojen harmonia. Hämmästyttävän edullista laatua muovipullossa.2018 Matsu El Picaro (11,99 €/ 90 p.) on etikettiensä espanjalaisista miestenkasvoistaan tutun sarjan nuorekkain. Metsäsienimäisyys ja lihaliemimäisyys viehättävät Toron viinissä. Kannattaa lisätä rinnalle sieniä.2017 Antoñita Puñuelos Rioja Tempranillo (10,98 €/ 89 p.) muistuttaa rautamaisuudessaan jopa Médocin ranskalaisia aatelisviinejä. Tässä on ruutia.Navarralainen 2013 Piedemonte Reserva (9,89 €/ 90 p.) hätkähdyttää maustepippurisine ja jogurttisine sävyineen. Kyyhky on metsäkanalinnuista tummasävyisin, joten hennompi viini ei pärjäisi.Vaalea täkkäliha maistuu kevyemmän viini kanssa. 2017 Faustino VII Tinto (10,69 €/ 89 p.) käy hyvin edulliseksi burgundin korvikkeksi. Kuivatun nahkainen ja napakan kirsikkainen viini kestää jopa hillokkeen makeutta. Pikkolopullona tämä maksaa 3,19 euroa.Riistan aromi on nyt hurjimmillaan, joten pohjoisespanjalaisen 2015 Briego Tiempo Crianzan (17,85 € / 92 p.) lihapintainen ja riistamainen aromi on paikallaan. Maku muistuttaa mustaherukkahilloa ja hienoa lihalientä.Lause ”Kuka tappoi bambin?” yhdistää ajatukset 1970-luvun punkista Monika Fagerholmin vastikään ilmestyneeseen romaaniin. Samalla se panee parahtamaan, etten mitenkään voi sanoa peuraksi eläintä, joka on ilmiselvästi kauris. Jos tuoreena sitä nyt saa, niin 2018 Marqués de Cáceres Vino Ecológicon (12,45 €/ 90 p.) ruoaksi sopii kevyesti pariloitu tartar. Riojan punaherukkainen hedelmä kätkee juuresmaisen vivahteen tuoksussa. Maku on kireähkö, täyteläisen karpaloinen. Toki tämä menee paistetunkin lihan kanssa.Karitsankare, luullinen kyljysrivi, on hienostuneimpialihoja. Sen voi paistaa roosaksi uunissa tai jo lihatiskillä se leikataan valmiiksi, pannulla paistetuiksi kyljyksiksi.Koska mukana on pitkä pätkä luuta, liha on kallista. Rahanmenoa voi hillitä valitsemalla edullinen laatuviini. Portugalin Dãosta tuleva punaviini tuoksuu samettisen lempeältä. Tyyneys saa sitten mukavan takapotkun mausta, joka on kireän kirsikkainen ja kypsän tanniininen.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko