8 hyvää punaviiniä – kympilläkin saa kelpo pullon

Siirrymme punaviinien aikaan.Viinit ovat sanojen näkökulmasta oiva aihe. Ajatellaan vaikkapa värejä.Paria poikkeusta lukuun ottamatta rypälemehu on aina vaaleaa. Valmis punaviini on silti punaista. Siitä huolimatta rypäleet eivät ole punaisia, enemmänkin sinertäviä.Oikeaoppisuuden vaalija puhuukin tummista ja vaaleista rypäleistä, ei suinkaan punaisista ja valkoisista.Onneksi vuodenaikamme lopettaa saivartelun. On kylmä, haluan punaviiniä.Australialainen 2018 Jacob’s Creek Pinot Noir (10,98 € / 88 p.) tuoksuu tyylikkään pähkinäiseltä ja marjakivimäiseltä. Viini maistuu kireähkön kirsikkaiselta.Koska kypsennys muuttaa ainesosia makeaksi, ei valita tanniinista viiniä. Yrttisyys sopii, joten suosittelen kasvisliemimäistä australialaista, 2018 Gato Negro 9 Lives Reserve Cabernet Sauvignonia (10,69 € / 89 p.).Luumuisuus kuuluu asiaan. Eteläafrikkalaisen 2018 Babylon’s Peak Shiraz Grenachen (11,49 € / 88 p.) mausteisuus antaa vastapainoa ruoan kuumalle suutuntumalle.Espanjassa osataan kyrsät ja niille sopivat punaviinit. 2011 Viña Albali Gran Reserva (11,99 € / 90 p.) tuoksuu hennon suklaiselta ja maistuu voimakkaasti kirsikkasuklaalta. Tämä kaikki tasapainottuu pippurisella suutuntumalla.Hyvänä vuonna Riojassa ei kannata tuhlata kaikkia rahojaan reservoihin. Kirsikkainen ja eksoottinen 2015 Marqués de Cáceres Crianza (13,99 € / 91 p.) on tuottajansa paras viini kuluttajan näkökulmasta.Hapankirsikkainen ja puuterinen 2016 Montes Alpha Pinot Noir(18,98 € / 92 p.) ei syyllisty chileläisten haastajiensa perisyntiin, raskauteen.Argentiinalainen 2015 Luigi Bosca Cabernet Franc (19,99 € / 92 p.) tuoksuu aiempaa seesteisemmin kuivatulta lihalta. Maussa on tuikeaa karpalohilloa, kaarnaa ja kuivattua mustaherukkaa.2012 Gran Marius Reserva Selección 13,99 €, 90 pistettäSe, että punaviini tuoksuu hienostuneelta, mutta samalla tuntuvan tammiselta, on taitolaji. Gran Mariuksen hedelmäisyys vain lisää eleganssia. Maku on täyteläinen, hapokas ja tasapainoisen sekahedelmäinen. Tässä tapauksessa jälkimmäinen määre toimii tasapainoisesti, ei-mehumaisesti. Bodegas Piquerasin pihviviini tulee Almansasta, joka sijaitsee Espanjassa, Benidormista sisämaahan päin.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko