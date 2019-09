Viinit

Parhaat viinit sienille, kalalle, riistalle – mukana alle kympin löytöjä!

Syksyisille ruoille tarjotaan viinejä, jotka lämmittävät mieltä ja kieltä.Kesäisten hikiöiden ansiosta suomalaisen uusi lempivuodenaika on syksy. Ravut ovat halvimmillaan, viileät vedet tuovat kalaa, sienitripit avartavat tajuntaa ja metsän riistasta pääsevät nauttimaan ainakin ne, joiden lähipiiri harventaa liiallisia eläinkantoja.Robert de Nola Cava Brutin (12,90 € / 90 p.) pullossa on hauska tartar-kuvio, joka jos mikä on syksyinen kuosi. Pohdintaa lisää se, että De Nola -niminen mies kirjoitti 1520 ensimmäisen katalaanien keittokirjan. Kermainen tuoksu ei tuo nenään cavalle tyypillistä maan aromia. Kypsän greippimäinen maku ei varmasti närästä ketään.Chileläinen valkoviini 2018 Tarapacá Sauvignon Blanc Chardonnay Viognier (8,78 € / 89 p.) tuoksuu ensimmäisen lajikkeensa dominoimana karviaismaiselta ja herukanlehdiltä. Kuiva, hapokas ja limettinen maku tuo Viognierin kukkeutta.Lohiviini 2018 Periquita White (9,98 € / 88 p.) tulee Portugalin Sétubalista. Se on mielestäni viinimaailman kauneimmin sointuva sana, kun é jää aistikkaasti pois konsonanttien välistä. Kukanvaha ja rapean valkoherukkainen maku vievät kirpeään suuntuntumaan.Kypsyessään vihreän keittiön raaka-aineet muuttuvat makeiksi, joten hapokas valkoviini saati tanniininen punaviini kiristyvät. Rosee sujahtaa puolestaan sukkana sisään. 2018 Vidal-Fleury Côtes du Rhône Rosé (13,99 € / 90 p.) on tuoksultaan hento, mutta maku on kuiva, hapokas ja rapean metsämansikkainen.Rieflé Crémant d’Alsace Brut Formula (17,98 € / 90 p.) tuoksuu itsekin metsäsienille. Kuohuviinin maku on vielä nuori, mutta potentiaalia riittää.Punertavaksi jätetty filee tai paisti kaipaa Loiren cabernetfrancin metsäyrttisyyttä ja pippurisuutta. 2017 St Nicolas de Bourgueil La Martinière (14,99 € / 91 p.) todistaa, ettei riistaviinin tarvitse maksaa maltaita.puolestaan sopii elegantin luumuinen 2015 El Coto Crianza (12,94 € / 90 p.), joka on rioja-tuottajan paras ostos sitten huikean 1994:n.2017 Muehlforst Riesling Lieu-Dit, 14,99 €, 90 pistettäMikä viini toimii nyt rapujen, sienten, järvikalan ja jopa vaalealihaisen riistalihan kanssa? Kovin monta yksiselitteistä vastausta ei rypälelajikkeista löydy. Varmin on Riesling, jonka nykyistä suosiota selittää saksankaipuisen historiamme lisäksi juuri monipuolisuus. Lajike käy perinteisille kalaruoille, mutta ei vierasta etnisiäkään mausteita. Ranskan Elsassin keskihintainen klassikko on tästä hyvä esimerkki. Luumu, metsäsienet ja sitruuna luovat viinille monipuolisen rungon. Olen usein suositellut tätä kasvisruoille.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko