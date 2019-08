Nyt saa hyvää viiniä halvalla – hanaviineissäkin on löytöjä

Viinit

A-valinnan ovi ei käy entiseen malliin, vaikka tarjolla on aiempaa enemmän viiniuutuuksia, jotka ovat totuttua edullisempia ja laadukkaampia.Varsinkin valkoviinit loistavat.2018 Esquinas Pinot Grigio Cool Climate Selection (11,99 € /89 p.) tuoksuu miellyttävän yrttiseltä ja maistuu täyteläisen sitruunaiselta. Vaalea kala sopii ruoaksi.Juuri kun päästiin ihastelemasta tutun brändin chardonnayta hanassa, Rheinhessenistä tuleva 2018 Chill Out Organic Riesling (33,89 € 3 l / 89 p.) pistää vieläkin paremmaksi kuivatun aprikoosin ja rapean sitruunaisuuden voimin. Jäännössokeria (7 g/l) ei juuri huomioi, mutta sitä voi käyttää hyödyksi. Kasvisruoan chili reagoi siihen kyllä. Muuttuu lempeämmäksi.Vegaaneille suunnattu 2017 Dreissigacker Riesling (9,99 € ½ pll / 91 p.) toimii samoin maustetun ruoan kanssa. Mineraalinen ja täyteläisen yrttinen valkoviini tarjoaa herkkua kahdelle.2018 Alma De Blanco Godello (11,90 € /91 p.) on kuin malliesimerkki lajikkeensa vahvasta viskositeetista. Tuoksu on kepeä, etäisesti ananasmainen. Kirpeä yrtti maustaa. Maku on kuiva, hapokas ja täyteläinen. Eteläafrikkalainen 2018 Elgin Vintners Chardonnay (19,99 € /94 p.) vakuuttaa parhaan Grand Cru Chablis’n tapaan, mutta puoleen hintaan. Tuoksu on viljamainen, etäisesti geuze-olutmainen. Kuiva ja hapokas maku tuo kielen päälle kivennäisaineita.Dingač oli Jugoslavian ajan viini-ikoni. Kroatialainen 2016 Feravino Dika Cabernet Franc (13,90 € / 90 p.) jatkaa perinteitä tiukalla hedelmäisyydellä. Dika tarkoittaa ylpeää.Espanjalainen 2011 La Rioja Alta Lat 42 Gran Reserva (19,99 € /94 p.) edustaa perinteitä, mutta runsas tammi ei peitä tuhdin eksoottista kukkaisuutta. Luumu on paksua, mutta eleganttia. 2009 Señorío de P. Peciña Reserva (24,16 € / 95 p.) on vieläkin perinteisempi rioja: hedelmä on kuivahtanut hedonistisen mineraaliseksi.2018 Jacob’s Creek Le Petit Rosé (11,99 €/89 pistettä)Roseeviinin väri on oikeaoppisesti hyvin vaalea. Kuin Provencessa konsanaan, vaikka tämä tuleekin Australiasta. Hienostunut, hennosti kuivattua vadelmaa antava tuoksu johtaa kuivaan, pehmeän hapokkaaseen ja sopivasti kiristyvään makuun. Nuorta kivihedelmää, varsinkin kirsikkaa, saadaan jälkimaussa. Ei ihme, että tämä nousi pari vuotta sitten maansa myydyimmäksi roseeviiniksi. Tyylilajia voi suosia vaikkapa salaattien kanssa, mutta myös vaaleat grillilihat toimivat.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko