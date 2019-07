Viinit

9 loistavaa kesäviiniä kympillä

Alko viesti taannoin myymälöille, että halvimpia kyykkyviinejä pitää saada alahyllyille. Järkevämpi kumartuu vain hieman ja panee rajan kymppiin.Klassisen rockin dynaamisin muoto on trio oli se sitten ZZ Top tai Hurriganes. Viinissä kolmen lajikkeen yhdistelmä tuo puolestaan punaviiniin monimuotoisuutta. 2017 Trio (10 € /88 p.) tuoksuu mausteisen luumuiselta ja mustaherukkaiselta. Pippurisen napakka maku ei kosiskele yhtä paljon.Argentiinalainen luomupunaviini 2018 Michel Torino Cuma Malbec Organic (9,98 € /89 p.) aloittaa mattamaisen luumuisella aromilla ja jatkaa täyteläisen mustakirsikkaisella maulla.2014 Viña Albali Reserva (9,50 € / 88 p.) luottaa puolestaan yrttisyyteen. Maku on täyteläinen, hapokas ja kireähkön kirsikkainen. Jogurttinen suutuntuma ohjaa tämän currywurstin kumppaniksi.Metsämansikoille ja villeille vadelmille tuoksuva 2018 The Long Little Dog Rosé (8,99 € /87 p.) on suunnattu lempeiden makujen ystävälle. Etiketin mäyräkoira viittaa Languedocin alueen englanninkieliseen lausunta-asuun. 2018 Baluarte Rosado (9,99 € /88 p.) on navarralainen, raikkaan nuorekas ja kireähkön herukkainen rosee.Belvino Rosé Spumante (9,96 € /89 p.) on sarjansa paras ostos. Se ei tarjoa pelkkää marjaisuutta, vaan on raikkaan hapokas.2018 Greener Planet Marsanne Chardonnayn (10,49 € 1 l /88 p.) kevyt muovipullo säästää luontoa. Lempeän hedelmäinen ja limettinen viini sopii ratatouille-muhennokselle.2018 Black Tower Riesling Gewürztraminer (9,98 € /88 p.) on tunnetun sarjansa paras. Jäännössokeri ohjaa sen sichuanilaistyyliselle ruoalle.Hugo Prattin Korkeajännitys-lehteni lukeneena ohjaan 2018 Blitz Rieslingin (8,99 € /88 p.) toisen maailmansodan aikaiseen ruokakokemukseen. Entisten akselivaltojen hengessä se sopii myös wasabi-painotteiselle sushille.2018 Ruffino Chianti Organic (11,49 € /89 pistettä)Mikä on maailman tärkein viini? Ei suinkaan 1959 Pétrus, vaikka pidän kaimastani. Se ei nimittäin täytä kaikkia määreitä. Ennen kaikkea se ei ole edullista. Se soveltuu klassisille ruoille, mutta mausteinen aasialainen tuottaa jo vaikeuksia. Tätä taustaa vasten maailman tärkein viini on chianti, pizzaviinien klassikko, joka on komeillut kiitettävällä tasolla jo viisi vuosikertaa. Vielä 1980-luvulla tämä peiteltiin olkiseen fiasco-pulloon. Uutta on se, että nyt se on luomua.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko