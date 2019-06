Viinit

”Aikamoinen yllättäjä litran muovipullossa” ja muut parhaat roseeviinit juhannuspöytään

Hei, aurinko paistaa! Hei, katetaan ulos! Hei, aukaistaan pullo roseeviiniä!Näinhän se useimmiten menee.Rosé on kevään ja auringon sekä kesän ja sen odotuksen symboli, jossa yhdistyy valkoviinin raikkaus kevyiden punaviinien aromeihin.Olemme kokeneet monta kesää sään vaihdellessa viimeisen parin kuukauden aikana, joten roseen suosio on taattu. Sillä on ollut tänä vuonna ennätyksellisen monta sesonkia. Näin on juhannuksenakin.Punainen vinhoverde oli ja lienee edelleen kamalaa. Puoliraakana poimitut rypäleet sopivat paremmin roseeseen. 2018 Lago Cerqueira Rosén (9,28 € / 88 p.) marjapuuterimainen makeus sopii chilisen äyriäiskasarin kumppaniksi. Samoin toimii metsämansikkainen 2018 Escapada Vinho Verde Rosé (8,98 € / 89 p.). Edullisia viinejä molemmat.Täältä tuleekin kaksi salaattien yleisviiniä: tiukkasyisen herukkainen, piemontelainen 2018 Araldica Primavera Monferrato Chiaretto Rosé (9,49 € / 88 p.) ja metsämarjat mineraalisuuteen yhdistävä, Garda-järven tienoilta tuleva Opera Roses Chiaretto (11,98 € / 89 p.).Aikamoinen yllättäjä litran muovipullossa: 2018 Pop Up Season Cabernet Sauvignon Syrah Rosé (10,49 € / 89 p.) tuoksuu tyylikkään monimuotoiselta ja maistuu runsaudestaan huolimatta napakan kirsikkaiselta. Tätä mukaan piknikille.Ruusunmarjaa tarjoavat metsäinen 2018 Matua Rosé (14,99 € / 89 p.) ja matala-alkoholiseksi laadukas 2018 Marlborough Estate Sauvignon Blanc Rosé (8,04 € ½ pll / 90 p.). Näitä nautin kylmäsavulohen kanssa.Sitten kohti tyylin alkukotia. Provencen 2018 Château Minuty M Rosé (16,49 € / 91 p.) tarjoaa lajityypissään parhaan elämyksen alle 20 eurolla. Kaiken lisäksi vuosikerta on jo kolmas tällä tasolla. 2018 Duboeuf Beaujolais Rosé (14,49 € / 89 p.) panee miettimään, etten ole aiemmin tällaista beaujolais’ta maistanutkaan. Se tuoksuu hennolta ja nuorelta vadelmalta. Maku on kuiva, hapokas ja raikkaan punaherukkainen. Molemmat käyvät parsarisotolle, mutta vaaleaa laatua ensimmäiselle.2017 Churchill Graham Meio Queijo12,48 € (91 pistettä)Tätä valkoviiniä erehtyy luulemaan grandcru-chablis’ksi, jos ei näe etikettiä ja varsinkaan hintalappua. Märkä villa ja mineraalit tuoksuvat. Kuiva, hapokas ja hennosti savuinen keskimaku saa suolamaisen loppusilauksen. Portugalin Dourosta tulevan viinin aromi on ainakin nyt makua mielenkiintoisempi. Niin kutsuttu litteä kala (kampela, meriantura) ja isot äyriäiset sopivat ruoaksi.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko