Parhaat valkkarit kalalle – mukana alle kympin löytö

Valkoviinit ovat parempia kuin koskaan.Takatalvessa oli se hyvä puoli, että se hieman rauhoitti grillihiirien hyrinää. Jos ensimmäiset spareribsit grillataan jo pääsiäistä ennen, kelle ne enää maistuvat juhannuksena?Olin etupainotteisuudesta huolestunut ennen kaikkea siksi, että kevät on ollut ilmiselvästi valkoviinien, jos mittapuuna on viinien laatu. Kalaa siis kehiin ja keittiöön, ja sitähän voi myös grillata.Katalonialainen 2018 Raimat Castell Chardonnay (11,19 € / 89 p.) on halpisklassiko, joka tuoksuu kuivahtaneelta ananakselta ja maistuu rapean sitruunaiselta.Tasapaino on jälleen viinin vahvuus. Toimii myös parsalisukkeen kanssa.Itävaltalainen, biodynaaminen 2018 Meinklang Burgenlandwhite (14,98 € / 90 p.) on etikettiään myöten paradoksi: lehmähän se siinä. Tuoksukin on tavallaan samettinen kuin maatiaisrodun turpa. Maku on kireän herukkainen ja minttuinen. Tämä sopii myös wieninleikkeelle. Punaviinihän ei käy leivityksen pirtaan, vaan tekee suun tahmeaksi.Sisialainen 2018 Pasqua Chardonnay Organic (9,98 € / 87 p.) jää maagisen kympin rajan alle ja toimii hennon limettisen tuoksunsa ja raikkaan tasapainonsa ansiosta.Jos lajike ei miellytä, niin hauskalla etiketillään puheenpärinää lisäävä 2018 The Flying Spaghetti Monster Pinot Grigio (12,49 € / 87 p.) toimii minttuisen mattamaisuutensa ansiosta. Nimi viittaa pastafarismiin, joka pilkkaa näennäistieteilijöitä ja uskonnollisia hihhuleita.Jos pöytään eksyy kreatonisti, riitaa ei saa aikaiseksi tarjoamalla edellistä sitruunaisempaa Veneton 2017 Masi Modello Pinot Grigiota (11,99 € / 87 p.).Jorihöyrytetyn taimenen tai pakastealtaasta löytämieni äyriäis-dimsumien kanssa toimii 2017 Gentil ’Hugel’ (12,98 € / 89 p.). Jos vielä rinnalle saa kuivatuista sienistä loihditun pilahvin, pääsevät viinin tuoksu ja hennon salmiakkinen maku oikeuksiinsa.Punainen burgundi on toki paras. Edellisen tapaan myös Alsacesta tuleva 2017 Domaines Schlumberger Riesling Les Princes Abbés (20,79 € / 92 p.) tarjoaa kuitenkin tarvittavaa jykevyyttä mentolillaan ja mineraalisuudellaan. Runsas Grand Cru -palstojen käyttö tuntuu. Se saattaa kattaa viinistä 40 prosenttia tiettyinä vuosina.2017 Gorka Izagirre (17,90 € / 92 pistettä)Oljenkeltaisen viinin villiyrttinen, maitokellarimainen ja tuhdin leipämäinen tuoksu tekee selväksi, ettei aivan perusalueilla liikuta. Kuiva, hapokas ja rapean mineraalinen maku jatkuu suolaiseen jälkimakuun.Baskiviini on persoonallinen, mutta myös tasapainoinen. Lajikkeet Hondarrabi Zuri ja Hondarrabi Zeratia eivät tule hevin vastaan muualla kuin Alkon nettikaupassa. Muutaman helsinkiläismyymälän lisäksi tätä löytyy hyllytavarana Oulun Limingantullista. Juuri samalle paikalle teimme lapsuudessani majoja. Nyt rakennetaan sitten äyriäis- tai parsarisottoa.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko