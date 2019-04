Viinit

6 kuohuviinivinkkiä asiantuntijalta: ”Nyt parasta, mitä rahalla saa”

Kuohuviinin sesonki alkaa vappuna. Valinnanvaraa on!Perussuomalaisten taannoinen maanantaiaamu ei valjennut suinkaan yläluokkaisen samppanjan, vaan elsassilaisen crémantin voimin. Pfaff Crémant Brut Blancs de Blanc (15,98 €/ 89 p.) tuoksuu nugaalle ja suklaalle, toki vienosti. Kuiva, pehmeän hapokas ja muhkean tasapainoinen maku on persoonallinen. Piknikkorista nostetaan sienisalaattia.Uusiseelantilainen Brancott Estate Sauvignon Blanc Brut (12,98 €/ 89 p.) on lajikkeensa ytimessä karviaisineen ja herukanlehtineen. Se maistuu kuivalle, hapokkaalle ja rapean valkoherukkaiselle, jos vertailukohdaksi otetaan viime kesän ylikypsät marjat. Katkarapusalaatti toimii.Ramon Canals Reserva Numerada Cava Seco (14,99 €/ 90 p.) on nyt parasta, mitä rahalla saa.Vahvasti mineraalinen tuoksu on jopa pistävä, mutta hyvässä mielessä. Kuiva (vaikka sokerinsa puolesta puolikuiva), hyvin hapokas ja rapean raikas maku ei tarjoa laisinkaan cavan ”maalaisuutta”, vaan eleganssia.Edellinen ei käy närästysherkille, toisin kuin Codorníu Ecológica Semi Seco (10,79 €/ 88 p.). Se tuoksuu cavalle tyypilliselle maanaromille ja juureksille. Puolikuiva, hapokas ja katkeromainen maku kehittyy progressiivisesti. Luomuviini on jopa hämmästyttävän hyvää, kun ottaa huomioon, että sokeria on 35 g/l. Kokeile molempia aasialaistyylisten ruokien kanssa.Jos juhlii rauhallisen eteerisesti äyriäisiä popsien, niin 2008 J. Charpentier Millésime Champagne Brut (39,99 €/ 91 p.) aloittaa eksoottisilla hedelmillä, mutta muuttuu lasissa hieman hapettuneeksi, luultavasti tarkoituksella. Maku on kuiva, hapokas ja perin sitruunainen. Ei ehkä kaikkien makuun. Minä pidin.Samppanjaa voi nauttia pihistellenkin. Louis Massing Champagne Brut (24,99 €/ 90 p.) syöksyy nenään kuin elosalama. Leipämäinen aromi jatkuu kuivan rapeassa maussa. Tässä ei ole kymmenystä reserviviiniä kuten aiemmassa tuottajan listauksessa. Kannattaa lukea siis etiketti tarkkaan.2017 Inception Irresistible White 9,98 €, 88 pistettäKaikki eivät halua nauttia vappuna sihijuomaa. Joko se kyllästyttää tai sitten närästää. Piknikille voi valita huokean valkoviinin, joka luikertelee taidolla erilaisten mausteisten ja suolaisten herkkujen seurana.Kapkaupungin liepeiltä tuleva, nimensä mukaisesti vastustamaton viini tuoksuu neutraalilta, vaalealta luumulta. Kuiva, keskihapokas ja minttuinen maku peittää tehokkaasti jäännössokerinsa. Papaiamainen suutuntuma lopettaa.Viinin voima on Chardonnayn hedelmäisyydessä, joka yhdistyy Viognierin kukkaisuuteen ja Gewürztraminerin mausteisuuteen. Se toimi mukavasti jääkellarilohen kanssa, mutta myös eksoottiset kasvisruoat sopivat.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko