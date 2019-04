Viinit

Parhaat viinit lampaalle – 7 suositusta

Viulua, paistia, fileetä ja karetta. Kaikille löytyy viini.Kikkurakarva kuuluu pääsiäiseen. Käytännössä valtaosa tarjolla olevasta on nuoren karitsan lihaa. Siitä huolimatta maku on persoonallinen ja viinin on oltava samoin.Kaiken helpoimmalla pääsee savuviulun ystävä. Tällöin valitaan vähätamminen viini. Toisin kuin voisi kuvitella, ei savun aromi sovi tammisen viinin kanssa kovinkaan hyvin. Vaikutelma kääntyy helposti bitterisen puolelle. Golanin kukkuloilta tuleva hillomainen ja luumuinen 2017 Mount Hermon (13,99 € / 88 p.) hyötyy huomattavasti viilennyksestä ja raikastaa samalla mukavasti savulihaa.Karitsan paras osa kaipaa laatuviiniä kuten chileläinen luomu- ja vegaaniviini 2016 Emiliana Vigno (24,54 €91 p.). Metsäaromisen viinin maku on metsämansikkainen, mutta elegantti.Olkipullo vie muistot suoraan 1980-luvulle. Riojan Siglo Tempranillon (12,80 € / 89 p.) pölyisen tamminen tuoksu ja kirsikkainen maku sopii kokille, joka käyttää maustepippuria. Laadukkaampi vaihtoehto on 2017 Leyda Las Brisas Pinot Noir (16,78 € / 91 p.) muhkean hapankirsikkaisen tuoksunsa ja savuchilisen makunsa ansiosta.2014 Marqués de Riscal Reserva (19,99 € / 90 p.) on Riojan klassikko, joka on bordeaux’ta edullisempi punaviinikastikkeen kumppani.Kahvi- ja kolavalelua harrastavat haluavat kätkeä lihan ominaismakua. Sopii, kunhan jättävät käyttämättä kermaa, joka tekee lammasruoasta turhan raskaan. 2017 La Mascota Dark Bat Syrah (10,49 € / 88 p.) sopii paremmin. Argentiinalaiseen tyyliin viini on suklainen ja kirsikkainen.Englantilainen perisynti, minttukastike, on niin hapokasta, että se vie hampaat suusta. Mutta tuoreella mintulla maustettu paisti on jo herkkua. 2016 Allegrini BelPasso (14,99 €/ 92 p.) pärjää appassimentoksi tyylikkäällä tuoksullaan: kuivattua lihaa ja marjaa. Täyteläinen, keskihapokas ja mattamainen maku antaa omanlaisensa tyylin, joka on harvinaisen hienostunut kuivatuista rypäleistä tehdyksi viiniksi.(8,56 € ½ pll/90 pistettä)Vaaleankeltainen viini tuoksuu uuden maailman chardonnayn tapaan ananakselta, voilta ja toffeelta. Maku kuitenkin yllättää myönteisesti. Se on kuiva, hapokas ja mineraalinen. Jälkimaku palaa hillitysti ananasmaisuuteen.Nyt on tarjolla Ranskan laatua Chilen hintaan. Beaune ja Casablanca kohtaavat.Luomu- ja vegaaniviini kuuluu huhtikuun erikoiserään, jonka yhtenä teemana ovat pienet pullot. Tämä kelpaa suuriin tehtäviin ja käy lohen lisäksi jopa hummerille.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko