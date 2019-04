Viinit

Viiniasiantuntija hehkuttaa: Pirkka-valkoviini sai ”sukat pyörimään jaloissa”

Vaaleat Pirkka-viinit

Viikon viini

Pisteet:

Huhtikuun valopilkuiksi nousevat tummat alkuviinit ja Pirkka-valkoviinit.Alkon huhtikuun erikoiserien tärkein teema, alkuviinit, antaa kaksijakoisen tunnelman. Jos haluaa pelata varman päälle, kannattaa unohtaa vaaleat, jotka ovat silkkoa sisältä.Mutta punaviinit ovat sitäkin parempia.Mahdollisimman luonnollisesti ja vähällä rikityksellä tehdään nämä. Onko punaviineissä lajityypin tulevaisuus? Katalonialainen 2017 Loxarel Apel Negre (19,99 € / 93 p.) käy 720 litran tynnyreissä, jotka täytetään vain kahteen kolmasosaan. Merlot’ksi tämä on kireän rodukas, tanniininen ja ankaran kirsikkainen.Italian Apuliasta saapuu 2016 Pietra Susumanillo (17,79 € / 92 p.). Onpas mielenkiintoinen tuoksu: ensinuuhkaisulla esiin vilahtaa viiltävän piparjuurimainen vivahde, joka vaihtuu puhtaaseen mustaherukkaan. Maku on erittäin täyteläinen, kypsän tanniininen ja pitkä.2017 Château Haut-Monplaisir L’Envie (19,99 € / 94 p.) sitten jo räjäyttää potin kypsän mustaherukkaisella, elegantilla ja mineraalisella tuoksullaan. Maun mustaherukkainen sävy muuttuu sekunti kerrallaan hillitymmäksi kunnes jälkimaun napakkuus astuu esiin. Cahorsin viinin nimi tarkoittaa kaipuuta. Nimellä on katetta.Se on paras alkuviini, jonka olen maistanut.Jos Pirkka-etikettiset punaviinit tarjosivat laatua jo aiemmin, niin valkoviineissä ei jäädä jälkeen ja mennään jopa yli odotuksien. Italialaisen San Silvestron 2016 Pirkka Roero Arneis (14,79 € / 92 p.) sai ainakin kotoisalta testiryhmältä sukat pyörimään jaloissa.Tuoksu yhdistää suolaisen mineraalisuuden kuivattuun hedelmään. Kuiva, hapokas ja edelleen mineraalinen ja kuivatun aprikoosin maku vie suolaiseen suutuntumaan. Tämä on piemontelaisena mainio pari aiemmin tulleelle pirkkabarololle ja on yhtä laadukas.Viini käy äyriäisille ja kaloille lajista riippumatta.2015 Pirkka Chablis Vieilles Vignes (24,97 € / 91 p.) on kuuluisamman nimensä ansiosta jo kalliimpi. Sokkona maistettuna tämä menisi nuoresta Chablis Grand Crusta mineraalisen, märkää villasukkaa muistuttavan tuoksunsa ansiosta. Kuiva, hapokas, tiukkasyisen rodukas maku on myös suolainen, mutta edeltäjäänsä kivennäismäisempi.Tuottaja Domaine Seguinot-Bordet’n tyyli on täyteläinen, mutta samalla elegantti. Iäkkäät köynnökset tuottavat intensiivistä marjaa ja mehua. Molemmat tulevat tilausvalikoimasta.2017 Alta Mora Etna Bianco (20,13 €/91 pistettä)Oljenkeltainen viini tuoksuu hillityn mausteiselta. Hyvin tyylikkäästä Gewürztraminer-tyyppisestä aromista aistii myönteisellä tavalla viljamaisuutta. Kuiva, keskihapokas ja napakka, etäisesti sitruunainen maku todistaa jälleen kerran, ettei Sisilian Etnan rinteiltä juuri huonoja valkoviinejä tulekaan.Cusumano on tuottaja, ja lajike on Carricante. Erikoiserän viini sopii parhaillaan kauppoihin saapuvalle perulaiselle parsalle, eikä se vierasta siikacevicheä saati äyriäisiä.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko