6 löytöä uutuusviineistä

Alkon maaliskuun uutuudet jättävät kaksijakoisen tunnelman. Perusvalikoimaan tuli 13 viiniä, joista puolet jää alle arvostelun tai hinta ei vastaa laatua.Onneksi mukana on puolisen tusinaa viiniä, joita voi jo suositellakin.Chilen Maulesta tuleva 2018 Aresti Reserva Sauvignon Gris (11,99 € /89 p.) tuoksuu tyylikkään hennolta ja kepeän hedelmäiseltä. Aromi muuttuu vakavahenkisemmäksi lasissa: herukanlehteä ja mineraalisuutta. Maku on kuiva, hapokas ja rapea, raikkaan sitruunainen. Suutuntuma ei ole pehmeimpiä.Italian Venetossa osataan nykyisin tuottaa paljon parempia vaaleita lajikkeita kuin tummia. Soaven 2017 Pra’otto (15,98 € / 90 p.) on tästä hyvä esimerkki. Se tuoksuu persoonallisen viljamaiselta muistuttaen belgialaista persikkaista lambic-olutta. Kuiva, keskihapokas, tylppä ja loppua kohti napakoituva maku on myös omintakeinen.Toki punaviinejäkin osataan tehdä. Orgaaninen Anno Domino Bio Merlot (9,99 € /89 p.) ei suinkaan ole niin hillomainen kuin voisi olettaa. Tuoksu on neutraali, mutta omaa laadun elkeitä nuoressa aromissa. Kuivahkoa tammea löytyy. Keskitäyteläinen, hapokas ja tanniininen keskimaku jatkuu kirsikkaiseen, punaherukkaiseen ja yrttiseen jälkimakuun.Kreikan gastronomia on niin omaperäinen, etten edes kuvittele laittavani maan ruokaa ilman saman maan viiniä. Luomuinen 2015 Alpha Estate Axia Syrah Xinomavro (14,98 € /91 p.) tuoksuu hyvin puhtaalta, silti metsämarjaiselta. Maku on täyteläinen, hapokas ja kireähkön kirsikkainen. Tasapaino on erinomainen.Chilen Maulesta tuleva 2016 Emiliana Vigno Carignan (24,54 € / 92 p.) on jo astetta ryhdikkäämpi. Silkkisen moderni, tavallaan kosiskeleva tuoksu antaa eksoottista luumua. Täyteläinen, hapokas ja kypsän tanniininen sekä rehevä keskimaku johtaa metsämustikkaan ja kuivahkoon mustaherukkaan. Pitkä jälkimaku on marjankuorimainen. Luomuviini sopii luomulihalle, jonka eettisin muoto on hirvi tai valkohäntäkauris. Parempaa lautasella kuin auton konepellillä.2018 Juno Shiraz Carignan Petit Sirah Cinsault (11,99 €/90 pistettä)Tummanpunaisen viinin tuoksukin on tummasävyinen: mustaa luumua ja punajuurilientä. Jopa katalaaniruoka arroz negro käväisee mielessä. Keskimaku on täyteläinen, hapokas ja kypsän tanniininen. Luumuinen on jatkokin. Metsämustikka ottaa pitkässä jälkimaussa ohjat.Modernin eteläafrikkalaisviinin ystävälle suunnattu ja ihmeen edullinen viini menestyi sokkotestissä niin hyvin, että sillä voisi juhlistaa naudanpihviä.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko