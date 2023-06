Viikon olut: 95 pisteen nautinto

St. Bernardus Abt 12 ja usein maailman parhaaksi olueksi tituleerattu Westvleteren XII muistuttavat kovasti toisiaan. Eikä ihme.

St. Bernardus Abt 12

95 pistettä

Abt 12 perustuu Westvleterenin trappistiluostarin ja tarkemmin sen suojissa toimivan panimon reseptiikkaan ja hiivaan. St. Bernardus käyttää tosin julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan Westvleterenin muinaista hiivakantaa, kun taas Westvleteren siirtyi viime vuosituhannen lopussa käyttämään oluensa Westmallen trappistipanimon hiivalla.

Kahdesta samasta oluesta ei siis ole kyse, vaikka niiden valmistushistoriassa on tiukka sukulaisuussuhde. Abt 12:n aromi on verrokkiaan hedelmäisempi, mikä selittynee erilaisella hiivalla tai käymislämpötilojen erolla. Tuoksu on runsas: luumua, taatelia, rusinaa, viikunaa ja hiukan purukumia. Makukerroksia löytyy runsaasti, mutta Westvletereniä terävämpi hiilihappoisuus kaventaa hedelmäistä, suklaista ja karamellimaista kokemusta aavistuksen – varsinkin, jos tarjoilulämpötila on liioitellun viileä. Komea olut ja huomattavasti edullisempi kuin vaikeasti löydettävä Westvleteren XII.

Valmistusmaa: Belgia.

Alkoholipitoisuus: 10 %.

Saatavuus: Alko (5,59 euroa, 0,33 l).

Ruokasuositus: sinihomejuusto.

Pisteet: 95–100: klassikko 90–94: erinomainen 85–89: hyvä 80–84: tyydyttävä 70–80: välttävä –69: huono

Lue lisää: Yllättävä uutuus trappisti­luostarista