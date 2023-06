Alko julkaisi kesäkuussa erikoiseriä viidessä eri juomakategoriassa. Yksi teemoista on India Pale Ale (IPA).

St. Austell Big Job Double IPA

88 pistettä

Englannin Cornwallissa sijaitsevan St. Austell -panimon Proper Job on herkullinen ns. golden ale. Lisäksi se on nimetty oivallisesti. Proper Job on cask-versiona 4,5-prosenttinen, mutta pulloon pakatun alkoholipitoisuus on nostettu 5,5 tilavuusprosenttiin. Entäpä sitten tämä Proper Jobin "isoveli", 7,2-prosenttinen Big Job?

Ensivaikutelma on hyvä: kirkas kultainen väri ja pienikuplainen vaahto. Lasista nousee sitruksella maustettua astianpesumaista aromia. Keksimäistä maltaisuutta värittävät sitrushedelmät. Kaikkinensa kuiva maku, joka jaksaa joka kulauksen jälkeen kuivattaa suuta vielä lisämetrien verran.

Big Job on onnistunut niin sanottu tupla-IPA, mutta ei makumaailmaltaan kovin leveä. Alkon kesäkuun kovin epätasaiseen IPA-erikoiserään lukeutuva St Austellin olut on yksi suositeltavimmista. Joukossa on kaksi käsittämättömän huonoa tarjokasta, mutta myös pari lähes Big Jobin veroista esitystä.

Matkavinkki: jos kulku suuntautuu Cornwalliin, kannattaa pistäytyä St. Austellin panimon vierailutiloissa, joissa yhdistyvät kauppa, pubi ja museo.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 7,2 %.

Saatavuus: Alko (5,39 euroa, 0,5 l).

Ruokasuositus: Limemarinoidut kanavartaat.

Pisteet: 95–100: klassikko 90–94: erinomainen 85–89: hyvä 80–84: tyydyttävä 70–80: välttävä –69: huono

