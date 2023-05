Viikon olut piipahti irlantilaisessa viskitynnyrissä

Skotlantilainen kauralla pehmennetty stout ja irlantilainen viskitynnyri. Siinä ovat Innis & Gunnin oluen oleelliset rakennuspalikat.

Innis & Gunn Irish Whiskey Cask

88 pistettä

Innis & Gunn -panimoyhtiön oluet pannaan ja pakataan enimmäkseen Tennent Caledonian Wellpark -panimossa Glasgow’ssa. Innis & Gunn on kertonut rakentavansa uuden suurikokoisen panimon kotikaupunkiinsa Edinburghiin. Se olisi toteutuessaan ensimmäinen pääkaupunkiin syntyvä uusi, tuotannoltaan mittava panimo 150 vuoteen.

Skotlannin itälaidalla Perthissä sijaitseva Innis & Gunn Brewery on enemmän kokeiluja varten rakennettu yksikkö. Siellä myös syntyvät firman tynnyrikypsytetyt oluet. Sellainen on tämä kaurastout. Sitä on kypsytetty 51 vuorokautta irlantilaisessa viskitynnyrissä. Tummanruskean oluen tuoksussa on viitteitä puusta irronneesta vaniljasta. Maku noudattelee enemmän kaakaomaista ja toffeemaista linjaa. Varsin makea alusta loppuun, muttei yksitoikkoinen.

Innis & Gunn Irish Whiskey Cask on helppo johdatus viskitynnyrissä viimeisteltyihin oluihin. Se on humaloitu melko harvinaisella herkules-lajikkeella, jonka pitäisi antaa kukkaisia, havuisia ja mustapippurimaisia sävyjä. Aika vähän tosin tulevat ilmi.

Valmistusmaa: Skotlanti.

Alkoholipitoisuus: 6,1 %.

Saatavuus: Alko (4,48 euroa, 0,33 l).

Ruokasuositus: valkosuklaa-pistaasikakku.

Pisteet: 95–100: klassikko 90–94: erinomainen 85–89: hyvä 80–84: tyydyttävä 70–80: välttävä –69: huono

