Alkoon tuli myyntiin keväällä kaksi uutta olutta, joita yhdistää G. Schneider & Sohn. Panimon Bayrisch Hell on varsin kelpo helles, mutta tässä ollaan panimon leipälajissa eli vehnäoluessa.

Schneider Labrassbanda Love Beer

88 pistettä

Baijerilaista Labrassbanda-orkesterin nimeä kantava vehnäolut on rakenteeltaan kevyempi kuin Schneiderilta on totuttu odottamaan. Kaikki kulmat on typistetty ilman että maku olisi tylsä. Juotavuus korostuu normaalia baijerilaista weizenia kuivemmassa olemuksessa. Baijerilaiselta vehnäoluelta runsaita purukumin, banaanileivän ja neilikan makuja odottava saattaa pettyä tai ryhtyä pohtimaan laajemmin weizenin makumaailmaa.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 4,9 %.

Saatavuus: Alko (3,89 euroa, 0,5 l).

Ruokasuositus: Caesar-salaatti kanalla.

Lue lisää: Cascade kohtaa Baijerin