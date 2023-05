Viikon olut: Vuohineuvos tarjoaa erilaisen näkökulman

Bock leimautuu vahvasti saksalaiseksi oluttyyliksi. Perinteitä rikkoo nyt suomalainen panimo.

Tuju Vuohineuvos

87 pistettä

Kullankeltaiseen kurkottavaa väriä on vaikea kutsua kirkkaaksi. Lasissa harsoinen, tyynymäisyyttä tavoitteleva vaahto kestää hyvin ensimmäiset huikat. Rosoisen maltaisessa tuoksussa on yrttimäinen vire. Lievästi esterimäinen jopa. Maku on katkerampi kuin perinteisissä vaaleissa bockeissa. Esiin pyrkii omenaa ja punaista marjaisuutta. Ei ehkä jokaisen makuun, mutta vaalealta bockilta uutta kulmaa etsivälle tässä on kokeilun paikka.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 6,8 %.

Saatavuus: Alko (5,99 euroa, 0,44 l).

Ruokasuositus: Glaseeratulle possunniskalle tai grillaajalle vilun tullen.

Pisteet: 95–100: klassikko 90–94: erinomainen 85–89: hyvä 80–84: tyydyttävä 70–80: välttävä –69: huono