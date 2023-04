Viikon olut: Kieroilevan kuninkaan mukaan nimetty stout luo levollisen tunnelman

Hobgoblin-tuotesarjasta ehkä parhaiten tunnettu Ridgeway muistuttaa Bad King John -tuopillisen ääreen kokoontuville, että "ihan turha tulla etsimään tästä oluesta hienovaraisuutta."

Mainoslause ei pidä paikkaansa, sillä tunnelma tämän oluen seurassa muuttuu selittämättömän levolliseksi. Ehkä viittaus koskeekin pikemmin historiankirjoituksessa usein häikäilemättömäksi kutsuttua kuningas Juhana Maatonta?

Hankalinta on kaiketi luokitella, mitä lasissa on. Pienehkö maitosokerisuus viittaisi Foreign Extra Stoutiin, mutta sellaiseksi alkoholipitoisuus jää hiukan vajaaksi. Stout vai porter? Ehkä paras on vain nauttia tummasta väristä, hedelmäisestä tuoksusta, café au lait’n aromista, paahdetusta maltaasta, karamellimaisuudesta, pähkinäisyydestä ja hiukan myös lakua pukkaavasta mausta. Yllättävänkin monitahoinen makukokemus, jonka parissa on mukava rentoutua.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 5,8 %.

Saatavuus: Alko (4,99 euroa, 0,5 l).

Ruokasuositus: tummaa lihaa grilliin tai lihaisa pataruoka pöytään.

Pisteet: 95–100: klassikko 90–94: erinomainen 85–89: hyvä 80–84: tyydyttävä 70–80: välttävä –69: huono

