Weizenbockista on kuultu lausuttavan ajoittain, että se on yhtä hölmö ja keinotekoinen keksintö kuin Black IPA. Siis mitä?

Maku Brewing Rollator

91 pistettä

Tuusulalaisen Maku Brewingin Rollator rullaa kevyesti yli tuollaisten käsitysten. Jos esikuvana on ollut weizenbock-oluiden johtotähti Schneider Aventinus, niin lähelle on päästy. Aventinukseen nähden sävellaji on hennompi ja selvästi kuivempi. Tuoksun mausteisuudessa on kyllä kevyesti neilikkaa ja vain hitusen banaanileipää, mutta oluttyyli on tunnistettava. Maussa vehnäinen makeus ja alkoholin voima ovat oivassa tasapainossa.

Erinomainen esitys. Aventinus Light? Onko tässä paras suomalainen vehnäolut?

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 8,1 %.

Saatavuus: olutravintolat, Alko (6,39 euroa, 0,33 l).

Ruokasuositus: Pähkinäinen pekonibroileri.

Pisteet: 95–100: klassikko 90–94: erinomainen 85–89: hyvä 80–84: tyydyttävä 70–80: välttävä –69: huono