Viikon olut on Skotlannin kruunattu vaalea lager

Brittiläisten lager-oluiden laatumielikuva ei ole hääppöinen, mutta skotlantilainen Harviestoun tekee parhaansa muuttaakseen sitä.

Harviestoun Schiehallion

89 pistettä

Kun viime vuosituhannen lopussa Britanniassa alettiin panna tosissaan muitakin lagereita kuin Budweiseria, Stella Artoisia ja Foster’sia (lisenssisopimuksilla), skottilainen Schiehallion kiilasi oitis kärkipään tuotteeksi.

Harviestoun alkoi panna Pitlochryn vieressä sijaitsevan vuoren mukaan nimettyä olutta 1994. Siitä tuli pienoinen hittituote saatuaan palkintoja Campaign for Real Ale -festivaalien yhteydessä järjestetyissä kisoissa. Hetkinen, Real Ale -tapahtumissa? Kyllä, mielenkiintoista oli, että lager kypsytettiin tarjoiluvalmiiksi tynnyrissä samoin kuin perinteinen ale. Challenger- ja hersbrucker-lajikkeilla alun perin humaloitu olut sai kaiketi välillä tukea myös styrian goldingsista. Nyttemmin lajikkeet ovat olleet challenger, herbrucker, celeia ja bobek. Humalalajikkeiden mainitseminen on oleellista, sillä Schiehallion on kaikkea sitä, mikä useimmista brittilagereista yleensä on puuttunut: aromihumalalla kyllästettyä greippimäistä tuoksua, maun herkkyyttä ja leveyttä sekä tasapainoa – lempeää humalan katkeruutta unohtamatta. Keksimäinen mallas maistuu makoisalta. Kannattaa nauttia mahdollisimman tuoreena.

Pullon etikettiin nyttemmin merkitty Craft Lager -maininta tuntuu turhanaikaiselta kosiskelulta. Kyllä tietäjät tietävät muutenkin.

Valmistusmaa: Skotlanti.

Alkoholipitoisuus: 4,8 %.

Saatavuus: Alko (467 e,uroa, 0,5, l)

Ruokasuositus: Bagel lämminsavulohella.

Pisteet: 95–100: klassikko 90–94: erinomainen 85–89: hyvä 80–84: tyydyttävä 70–80: välttävä –69: huono