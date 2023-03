Yhden humalalajikkeen varaan rakennettu olut voi olla liian määräävä tai sitten kaikki menee putkeen.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Kukko Challenger Ale

88 pistettä

Eihän intialainen currykaan synny yhdellä mausteella. Yhtä lailla single hop -olut ei aina löydä maalia. Poikkeuksena on esimerkiksi brittiläinen Oakham Citra, joka lienee yksi parhaista yhdellä lajikkeella humaloiduista oluista. Voi väittää vastaan, mutta se on pitkä tie. No, entä saazia (žatec) ) hyödyntävä Pilsner Urquell, joka on ilmiselvä esimerkki loistavasta yhden lajikkeen taktiikasta.

Laitila on julkaissut muutamia yhden lajikkeen oluita. Challengerilla humaloitu olut toimii niin hienosti, että sokkona sitä voisi verrata useisiin kehuttuihin brittiläisiin best bitter - tai ESB-lokeroihin sijoittuviin oluihin. Niin, ja nyt vertaillaan tölkitettyjä ja pullotettuja verrokkeja – ei tynnyrissä kypsytettyjä oluita.

Challenger Alen maku on karamellimaltainen ja aavistuksen toffeinen. Katkeruus on hyvin maltillinen.

Ylihumaloitujen DIPA-oluiden sekä sameiden NEIPA-humalamehujen aikakaudella tällainen maltainen bitter voi tuntua koruttomalta, mutta arkitodellisuuden kohtaaminen voisi olla itse kullekin aika ajoin paikallaan.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5 %.

Saatavuus: vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: paahdettua kananpoikaa ja romescokastiketta.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono

Lue lisää: Mestariksi kruunattu olut