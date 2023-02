Teerenpelin tislaamon viskin kypsytyksessä käytetyssä entisessä sherrytynnyrissä viimeistelty ”ohraviini” on luonteva ratkaisu.

Teerenpeli Barrel Aged No3 Barley Wine

88 pistettä

Barley wine eli suomeksi mukiinmenevästi käännetty ”ohraviini” on nimensä mukaisesti voimakkuudeltaan vahva. Viini-sana viittaa yleensä enemmän alkoholipitoisuuteen kuin viinimäiseen makuun. Pullo on sinetöity pakasulla vahakerroksella. Lisääkö se tuotteen arvokkuutta? Ainakin avaaminen hidastuu, kun vahaa nyrhii irti.

Teerenpelin viritelmä on samea, jokseenkin kastanjanvärinen. Kuten usein tässä olutkategoriassa vähäinenkin vaahto katoaa lasissa oitis. Maltainen tuoksu on rusinainen ja pähkinäinen. Alkoholipitoisuuden huomioiden pirteässä hedelmäisessä maussa on kerroksellisuutta ja vivahteikkuutta: toffeeta, luumua, rusinaa, melassia ja lopuksi lämmittävää alkoholia. Makeutta on runsaasti. Jäntevämpää rakennetta jää silti kaipaamaan. Syntyisikö sitä varastoimalla?

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 11 %.

Saatavuus: Alko, Teerenpeli-ravintolat (rajoitetusti, 9,91 euroa, 0,33 l).

Ruokasuositus: kovat ja vahvat juustot.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono