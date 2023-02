Viikon olut määrittelee klassisen belgialaisen oluttyylin

Tripel on hieno keksintö, vaaleahko ja voimakas olut, jossa hedelmäisyys kohtaa mausteisuuden.

St. Bernardus Tripel

92 pistettä

No, onhan tämä kaunis olut, kun sen tarjoilee oikeaoppisesti (lasin muoto löytyy pullon takaetiketistä). Väri on valoa vasten usvaisen meripihkainen. Olutta suojaava ja silmänruokaa tarjoava, lähes nautinnon loppuun asti kestävä vaahto on runsas, rakenteeltaan jopa kermaisen tiheä.

Tuoksussa on esterimäisiä aromeja, päärynää, etäistä kinuskia, murskattuja korianterinsiemeniä, jopa vappusiman sekaan uitettuja sitruunarenkaita. Suutuntuma on raikas. Hennosti kuivahedelmäinen maku on runsas. Maltaasta löytyvä makeus ehtii vain vilahtaa ennen kuin suuta kuivattava virtaus vie mukanaan kohti neilikkamaisia sävyjä. Erinomainen olut, joka kamppailee tyylilajinsa mitalisijoista.

Valmistusmaa: Belgia.

Alkoholipitoisuus: 8 %.

Saatavuus: Alko (4,49 euroa, 033 l / 9,99 euroa, 0,75 l), olutravintolat.

Ruokasuositus: Sinisimpukat.