Viikon oluessa on riittoisasti savua – juotavuudesta tinkimättä

Shavu? Sanaleikki? Nimi antaa odottaa savua ja havua, mutta ei se niin mene.

Fiskarsin Panimo Sepän Shavu

89 pistettä

Havuisuutta ei löydy nimeksikään, mutta savuisuutta on riittoisasti. Fiskarsin mukaan maltaista 95 prosenttia on baijerilaista savumallasta. Humalalajikkeet mittelfrüh ja tettnanger tulevat samoilta seuduilta. Ei siis ihme, että Sepän Shavun esikuvana on ollut Bambergin toiseksi tunnetuin savuolutspesialisti Spezial. Savumaltaan delikaatti aromi viittaakin pikemmin siihen suuntaan kuin rankempaan Schlenkerlan tulkintaan.

Maltaisessa kudelmassa risteilee sopuisasti tervaa, tupakkaa, pähkinää ja karamellia. Yksi mukavimmista Frankenin alueen ulkopuolisista savuoluista.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Olutravintolat, Alko (4,21 euroa, 0,33 l).

Ruokasuositus: Grillatut liha- ja kasvisruoat, tummasävyiset makkarat.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono