Viikon olut: Olisiko tässä Suomen aliarvostetuin panimo?

Vuodesta 2009 ilmestyneellä IS:n Viikon olut -palstalla ei ole kahta kertaa samaa olutta nostettu esiin. Nyt nostetaan.

Olutpaja Jouluolut

90 pistettä

Olutpajan Jouluolut arvioitiin 2014, mutta reseptiä on viilattu: esimerkiksi pelkästään tuolloisen oluen alkoholipitoisuus oli selvästi miedompi (4,2 %).

Nyt tämän meripihkaisen oluen maltaiseen tuoksuun on pakattu kauniisti tuoretta sitrusta ja mäntymetsää. Maku on katkera, mutta edelleen mallas kantaa sen. Karamellimaisuus tuo tasapainottavaa makeutta. Olisiko tässä Suomen aliarvostetuin panimo? Tai vain huonosti tunnettu? Laatua joka tapauksessa pukkaa. Jouluolut on hieno West Coast IPA, vaikka voltteja voisi olla enemmänkin lunastaakseen tyyylinmukaisuuden täysin. En tosin tiedä, mikä tässä oluessa viittaa jouluun? Ehkä se hienostunut pihkaisuus, joka tuo joulukuusen mieleen.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Lohimousse saaristolaisleivällä.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono