Viikon olut: Perinteiselle jouluherkulle löytyi sopiva juoma

Sahramipullan eli lussebullen inspiroimaa olutta joko rakastaa tai rakastaa vihata.

Dugges Saffron

88 pistettä

Sahramilla maustettu erittäin suklaamaltainen imperial stout on kyseessä. Tuoksussa aukeava vaniljaisuus jatkuu linjakkaasti maussa. Paahtuneen maltaan suklaisuus kallistuu voimakkaasti makean puolelle. Tällaisille ”leivonnais-stouteille” on olemassa valmis vihaajajoukkonsa, mutta yhtä lailla niille löytyvät ihailijansa. Vaikea tästä ruotsalaispanimon tuotoksesta on pahaa sanaa on sanoa, ellei sitten makeus töki liikaa.

Saffron on osa ruotsalaispanimon Grand-sarjaa.

Valmistusmaa: Ruotsi.

Alkoholipitoisuus: 12 %.

Saatavuus: Alko (9,98 euroa, 033 l)

Ruokasuositus: Jouluhalko.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.