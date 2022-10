Viikon olut: Vehnää vahvalla kantavierteellä

Bock-vahvuiset vehnäoluet ovat harvoin yhtä vaaleita kuin Grünbacherin tuotos.

Schlossbrauerei Grünbach Prinzen-Bock Weisse

89 pistettä

Erdingin liepeillä sijaitseva panimo on keskittynyt vain vehnäoluiden panemiseen. Tämän esityksen perusteella homma on hallussa. Oranssinkeltainen Prinzen-Bock saa lasissa ylleen vehnäoluille tyypillisesti runsaan vaahtokukan. Baijerilaisen vehnäoluthiivakannan luomat tunnusomaiset tuoksut löytyvät myös: banaania, purukumia, ylikypsiä sitrushedelmiä ja vähäisemmin neilikan aromeja. Maku on täyteläisen vehnäinen, makea ja loivasti alkoholipitoisuutta suussa korostava. Lopputulos on lajissaan pikemmin hillitty kuin muureja murtava, hiukan rustiikkinen pikemmin kuin putipuhtaaksi hiottu.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 7 %.

Saatavuus. Alko (4,82 euroa, 0,5 l).

Ruokasuositus: Appelsiinikana.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.

