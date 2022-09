IS:n Viikon olut on tällä kertaa hapan herkku, jonka viereen kannattaa kattaa juustolautanen

Puoli vuosikymmentä sitten Los Angelesissa Venice Beachin tuntumassa useissa baareissa suositeltiin vieraalle Bruery Terreuxin oluita. Jonkinmoisessa kulttimaineessa LA:n naapurustossa Anaheimissa sijaitseva panimo oli tuolloin ja saattaa olla yhä.

Bruery Terreux The Wanderer

93 pistettä

Hapanoluihin erikoistuneen panimon The Wanderer on kahden sekoitus: 85 prosenttia on kypsytetty viinitynnyreissä, joissa on karhunvatukalla ja kirsikoilla maustettua hapanolutta. Viisitoista prosenttia on panimon dark alea, jota on ikäännytetty bourbon-tynnyreissä.

Lopputuloksena on hiukan samea, punertava olut. Tuoksusta paljastuu kaikki se, mitä olut on ”syönyt”: happamuus, marjat ja bourbon. Upeaa on se, kuinka hienossa tasapainossa eri komponentit toistuvat. Panimo opastaa maistamaan tätä olutta seitsemänasteisena tulppaanin muotoisesta lasista. Erinomainen tuotos.

Valmistusmaa: Yhdysvallat.

Alkoholipitoisuus: 8,3 %.

Saatavuus: Alko ( 11,95 euroa, 0,375 l)

Ruokasuositus: Miedot juustot.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono