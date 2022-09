Viikon olut: Tuttu oluttyyli on nyt nimetty kirjaimilla ABA

Yhdysvaltain Pohjois-Carolinasta tulee omituisesti nimetty olut. Sen maussa ei tosin ole mitään omituista.

The Duck-Rabbit Hoppy Bunny ABA

91 pistettä

American Black Ale eli ABA on synonyymi Cascadian Dark Alelle eli Black IPA:lle. Tällä(kin) kertaa se on väriltään lähes musta, läpikuultamaton ainakin. Maltainen, hyvin paahtunut tuoksu on lähes palanut, herukkainen ja havuinen. Suu tavoittaa tiukkaa suklaata ja kahvia, ehkä jopa salmiakin kaltaista suolaisuutta. Jälkimaussa katkeruus soittaa yrttimäisin sävelin.

Valmistusmaa: Yhdysvallat.

Alkoholipitoisuus: 7,3 %.

Saatavuus: Alko (4,64 euroa).

Ruokasuositus: Riista, lihaisat pataruoat.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono